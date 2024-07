Ascolti tv del 17 luglio, Eleonora Daniele su Rai 1 per La Partita del Cuore

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Le stelle della musica e i politici sono scesi in campo per La Partita del Cuore, presentata da Eleonora Daniele su Rai 1, catalizzando gli ascolti tv. Canale 5 ha risposto con un nuovo episodio della soap Segreti di famiglia.

La Partita del Cuore non è solo un evento sportivo ma anche musicale e i proventi sono andati all’Ospedale Bambin Gesù. Tra le star, presentate da Eleonora Daniele, che si sono esibite Al Bano, Rita Pavone, Riccardo Cocciante, Paolo Vallesi, Amara e Simone Cristicchi, Edoardo Bennato.

Su Rai 3 ha debuttato Newsroom, il programma di Monica Maggioni. La prima puntata è stata dedicata al fenomeno del fast fashion. Ogni anno nel mondo si producono 150 miliardi di nuovi capi di abbigliamento, venduti a prezzi stracciati e di qualità sempre più scadente. Si indossano poche volte, poi finiscono in fondo all’armadio e non vengono più usati. Ma che cosa succede quando ce ne sbarazziamo?

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della soap Segreti di famiglia. Su Italia 1 la 12esima stagione di Chicago Fire. Mentre su Rete 4 Giuseppe Brindisi a Zona Bianca è tornato sull’attentato a Donald Trump, poi ha affrontato il fenomeno dei guro che propinano corsi e tecniche infallibili, promettendo facili guadagni, un miglioramento della vita e il raggiungimento del successo. E infine si è occupato del caso di Alex Marangon.

Prima serata, ascolti tv del 17 luglio: La Partita del Cuore conquista il 18,2% e vince

Su Rai 1 La Partita del Cuore incolla al piccolo schermo 2.165.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.630.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 8 intrattiene 864.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 la 12° stagione di Chicago Fire debutta e conquista 986.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai3 NewsRoom parte da 784.000 spettatori e il 5.4%.

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 702.000 spettatori (6.4%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 487.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 Pechino Express ottiene 296.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Quattro matrimoni e un funerale piace a 534.000 spettatori (4.1%).

Access Prime Time, dati del 17 luglio

Techetechetè conquista 2.716.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.336.000 spettatori pari al 15.2%. Su Rai2 TG2 Post interessa 569.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.163.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 827.000 spettatori (5.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.450.000 spettatori (9.3%).

Su Rete4 4 di Sera interessa 747.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 734.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 In Onda raduna 1.110.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 463.000 spettatori pari al 3.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 601.000 spettatori (3.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 17 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.084.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.877.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.113.000 spettatori (13%), mentre The Wall ha convinto 1.694.000 spettatori (15.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (450.000 – 5.3%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 349.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. 364.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 324.000 spettatori (3.3%) e FBI: Most Wanted raccoglie 412.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.926.000 spettatori (15.7%). A seguire Blob segna 720.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 475.000 spettatori (3.5%). Su La7 Padre Brown raduna 155.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 295.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 480.000 spettatori con il 3.7%.