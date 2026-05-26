Ascolti tv del 25 maggio, ad Alberto Angela basta poco per battere I Cesaroni. De Martino cala

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Alberto Angela

Gli ascolti tv de I Cesaroni – Il Ritorno si sono rivelati un disastro e Canale 5 è corsa ai ripari, chiudendo in anticipo la settimana stagione e magari l’intera serie. Il pubblico affezionato alla fiction ha ancora un paio di puntate da guardare il primo giugno.

Nel frattempo Alberto Angela su Rai 1 ha presentato Parigi nascosta in Ulisse – Il piacere della scoperta e decisamente non ha nulla da temere dalla concorrenza.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 2 Elettra Lamborghini alla conduzione di The Unknown – Fino all’ultimo bivio e su Rai 3 Newsroom.

Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Quarta Repubblica, mentre su Italia 1 il primo episodio di Attacco al potere, Paris has fallen. La7 ha trasmesso La Torre di Babele con una puntata dedicata alla scuola.

Nell’access prime time Stefano De Martino su Rai 1 e Gerry Scotti su Canale 5 continuano a darsi battaglia a colpi di share.

Prima serata, ascolti tv del 25 maggio: Alberto Angela vince senza fare boom

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta incolla al piccolo schermo 2.504.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:42 alle 23:51. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.305.000 spettatori con uno share del 14.2% dalle 21:59 alle 23:05. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio intrattiene 845.000 spettatori pari al 5.6%.

Su Italia1 Attacco al potere – Paris Has Fallen piace a 885.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Newsroom segna 397.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 916.000 spettatori (7.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 881.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 518.000 spettatori (3.7%). Sul Nove Little Big Italy raduna 589.000 spettatori con il 3.6%.

Access Prime Time, dati del 25 maggio: Gerry Scotti vola

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.594.000 spettatori (20.1%) e Affari Tuoi arriva a 4.558.000 spettatori (23.4%) dalle 20:50 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 10 minuti (3.814.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.823.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:53 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 553.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.102.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 890.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.360.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 925.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 919.000 spettatori e il 4.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.578.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 367.000 spettatori e l’1.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 451.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 maggio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.738.000 spettatori pari al 25.4%, mentre L’Eredità coinvolge 3.952.000 spettatori pari al 28.6%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.540.000 spettatori (16%), mentre Avanti un Altro convince 2.138.000 spettatori (17.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (342.000 – 3.5%), F.B.I. conquista 387.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 555.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 231.000 spettatori (2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 594.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.917.000 spettatori (13.5%).

A seguire Blob segna 826.000 spettatori (5.1%) e Tribù sigla 687.000 spettatori (4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 729.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 961.000 spettatori (6%). Su La7 Ignoto X raduna 267.000 spettatori pari al 2.4%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 338.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (251.000 – 2.6%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 545.000 spettatori con il 3.4%.