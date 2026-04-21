Ascolti tv del 20 aprile, tornano I Cesaroni e Rai 1 trema inutilmente: crollo degli ascolti

Grande serata tv con la sfida tra "I Cesaroni" su Canale 5 e "La Buona Stella" su Rai 1. E Monica Maggioni ha debuttato su Rai 2: tutti i dati di ascolto

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset I Cesaroni - Il ritorno

La settimana televisiva si è aperta lunedì 20 aprile con la seconda puntata de I Cesaroni – Il ritorno su Canale 5 e de La Buona Stella su Rai 1. Una sfida che aveva visto al debutto la vittoria schiacciante della serie di e con Claudio Amendola.

La Rai quindi trema: teme il secondo flop. Anche perché accade di tutto ne I Cesaroni: tra tensioni e malintesi, Giulio (Claudio Amendola) e Livia (Lucia Ocone) iniziano a sospettare di Carlo (Ricky Memphis), dando il via a una serie di eventi che avranno conseguenze inaspettate. Intanto, le dinamiche familiari si fanno sempre più complesse, tra contrasti generazionali e rapporti messi alla prova, mentre in bottiglieria emergono difficoltà economiche e situazioni impreviste legate al passato.

Ma la tv di Stato ha un altro asso nella manica. Infatti, su Rai 3 ha debuttato Monica Maggioni con la nuova stagione di Newsroom che ha presentato anche a La Pennicanza di Fiorello, sostituendo non senza polemiche Lo stato delle cose.

Su Rai 2 abbiamo ritrovato Paola Perego con The Floor, ne rimarrà solo uno. Italia 1 ha trasmesso il film Blacklight. Mentre su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarta Repubblica. La7 ha mandato in onda il documentario, Francesco, cronaca di un papato.

Nell’access prime time abbiamo ritrovato la consueta sfida tra Stefano De Martino che ha condotto su Rai 1 Affari Tuoi e Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 20 aprile: crollano I Cesaroni

Su Rai 1 La Buona Stella incolla al piccolo schermo 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:47 alle 23:38. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.301.000 spettatori con uno share del 16.9% dalle 22 alle 00:21. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 827.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Blacklight piace a 1.203.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Newsroom segna 605.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 745.000 spettatori (6.1%). Su La7 Francesco – Cronache di un Papato raggiunge 847.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 782.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 570.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 20 aprile: vince Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.170.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi arriva a 4.990.000 spettatori (24%) dalle 20:49 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.906.000 – 19.76%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.115.000 spettatori pari al 24.7% dalle 20:50 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 516.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.169.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.150.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.499.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.037.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 845.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.951.000 spettatori (9.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 431.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 501.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 20 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.812.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità coinvolge 4.426.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.787.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro convince 2.575.000 spettatori (18.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (383.000 – 3.7%), F.B.I. conquista 408.000 spettatori con il 3% nel primo episodio e 605.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (363.000 – 3.3%), Studio Aperto Mag sigla 301.000 spettatori (2.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 557.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.323.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.087.000 spettatori (5.9%) e Kong – Con la Testa tra le Nuvole sigla 865.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 780.000 spettatori (5.2%), mentre La Promessa appassiona 963.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X raduna 241.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 319.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (269.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 727.000 spettatori con il 4%.