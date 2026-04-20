Fiorello a La Pennicanza, elogio a Monica Maggioni e polemica sul palinsesto Rai

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio iniziano la nuova settimana de La Pennicanza conducendo la puntata di lunedì 20 aprile. Lo show è ricco di notizie, satira e interventi vip. Sicuramente la videochiamata più prestigiosa che Fiorello riceve in diretta è quella di Monica Maggioni che presenta in anteprima su Rai Radio2 la nuova stagione di Newsroom. Le anticipazioni della giornalista, ex Presidente Rai, come ci tiene a sottolineare lo showman, sono notevoli e viene voglia di sintonizzarsi subito su Rai 3.

Ma nel corso della puntata Fiorello e Biggio danno ampio spazio alle scenette comiche, a cominciare dall’aneddoto su Al Bano e Pupo per terminare col solito spassosissimo collegamento col finto Sal Da Vinci e il suo gigante papillon.

Fiorello, il caso escort

Fiorello apre dunque la settimana con l’ironia sulle notizie di cronaca e parte dal caso delle escort di lusso a Milano, che – secondo i giornali – coinvolgerebbe decine di calciatori di Serie A: “Se ne sono accorti perché chiedevano appuntamenti da 90 minuti e in alcuni casi anche il VAR per rivedere alcuni momenti!”.

Fiorello, il grande ritorno di Al Bano

Segue poi il grande ritorno dell’imitazione di Al Bano, che racconta esilaranti aneddoti sul suo passato con Pupo: “L’ho conosciuto nel 1978, allo Zecchino d’Oro… mi dissero ‘scegli un bambino con cui duettare’ e scelsi lui! È stato uno dei primi casi di bodyshaming… un pochino si è offeso! Così feci un gesto per farmi perdonare.

Venne Malgioglio a casa mia, a Cellino, e mi disse: ti offro questa canzone, ‘Gelato al cioccolato’… alla seconda strofa, mio padre prese il troncarami, Malgioglio sta ancora scappando! Così, andai da Pupo e dissi: te la offro. Io non la posso cantare, mi piace la lasagna!”.

Fiorello, la videochiamata di Monica Maggioni

In diretta spazio anche alla grande informazione e ai toni più seri con la videochiamata con Monica Maggioni, ex presidente Rai che promuove ‘Newsroom’, questa sera su Rai3: “Parleremo dei padroni del mondo. Xi Jinping, Putin, Trump… un sacco di dettagli ci fanno capire che sono davvero i padroni, la loro idea di cosa fare del mondo è chiarissima. Ci sono perfettamente, non ci fanno: si distraggono su altro, ma sui loro interessi ci sono perfettamente. Trump? A tratti uno ha la sensazione che sia fuori di zucca. Ma se vai a vedere i conti in banca ti accorgi che è fuori ma ogni tanto ci capisce benissimo!”.

Fiorello, elogio a Monica Maggioni

Fiorello è quasi emozionato a ospitare a La Pennicanza la giornalista e insiste nel celebrarla, sottolineando che è stata presidente della Rai e vicepresidente dell’Unione europea di radiodiffusione. Non solo, lui e Biggio la elogiano per la sua professionalità e per il fatto che si è mostrata in trasmissione al naturale, ossia senza trucco.

Fiorello e la polemica sul palinsesto della prima serata

Nel lanciare l’appuntamento di stasera con Newsroom, Fiorello non ha rinunciato a una frecciatina polemica sui palinsesti della Rai che fanno iniziare i programmi della cosiddetta prima serata troppo tardi, per lasciare spazio ai giochi e quiz (un riferimento ad Affari Tuoi e alla concorrenza di Mediaset con La Ruota della Fortuna). Mentre lo showman invita a seguire la trasmissione della Maggioni, perché parla di cose importanti.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza martedì 21 aprile alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.