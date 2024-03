Chi è Milena Mancini, la moglie di Vinicio Marchioni

Milena Mancini nasce come ballerina e showgirl per programmi tv e vanta collaborazioni internazionali in progetti artistici molto importanti, solo successivamente si dedica al cinema italiano

Fonte: IPA Milena Mancini e Vinicio Marchioni

Milena Mancini è un’apprezzata attrice, nata a Roma nel 1977. Moglie del collega Vinicio Marchioni, vanta una carriera particolarmente ricca, suddivisa tra televisione, cinema e teatro. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei, sul fronte privato e lavorativo.

Milena Mancini, carriera

Ha studiato duramente per diventare un’artista di successo, Milena Mancini, la cui carriera può dividersi in due tronconi. Da una parte c’è quella come ballerina, iniziata dopo gli studi di recitazione svolti in Italia e negli Stati Uniti.

Il mondo della televisione l’ha accolta con programmi come Buona Domenica e Tira & Molla, per poi cimentarsi nel tour Da me a te al fianco di Claudio Baglioni. Ha accumulato numerose esperienze, come quelle a Londra, dove ha vissuto per alcuni anni. Ha preso parte ai corpi di ballo di tanti videoclip, cimentandosi in tour europei e non solo, affiancando artisti del calibro di Robbie Williams e Ricky Martin.

Gli anni Duemila però segnano il suo cambio di rotta decisivo. Fa il suo debutto al cinema con un horror, The Mark – Il segno della vendetta. Nello stesso anno ha poi collaborato con Gabriele Muccino in Le affinità elettive. Nel 2004 invece ecco l’esordio televisivo, interpretando proprio una ballerina nella serie Grandi domani.

Il suo percorso non si interrompe qui, ma di certo ha subito un colpo d’arresto. Qualcosa di calcolato e non deciso da altri. Ha infatti voluto diventare mamma e i suoi due bambini hanno una differenza d’età minima. Ha infatti scoperto d’essere incinta sei mesi dopo aver partorito il suo primogenito.

Tornata in pista, nel 2016 è stata scelta per il cast de Il più grande sogno, collaborando poi con suo marito Vinicio Marchioni, che l’ha diretta a teatro con La più lunga ora. Ha poi recitato anche in La terra dell’abbastanza dei fratelli D’Innocenzo.

Negli ultimi anni l’abbiamo vista in Mia al fianco di Edoardo Leo, così come nelle serie TV Christian e A casa tutti bene.

Milena Mancini e Vinicio Marchioni

Il 24 settembre 2011 Milena Mancini e Vinicio Marchioni si sono sposati dopo una lunga relazione. Questa era già stata coronata proprio in quell’anno dalla nascita del loro primo figlio, venuto al mondo il 6 agosto 2011. Poco più di un anno dopo è invece nato il loro secondogenito.

L’attore ha spiegato come al tempo la sua carriera fosse in netta ascesa. Sua moglie ha dunque proposto di fermarsi per circa 3 anni, nel corso dei quali tentare di mettere al mondo due figli, per poi provare a ripartire sul palco e sul set.

Lui non smetterà mai d’esserle grato per l’enorme sacrificio ed è entusiasta che il mondo del cinema e della televisione non le abbiano fatto pagare questo scotto. I due hanno avuto modo di raccontare la loro storia dinanzi alle telecamere, spiegando di non avere un segreto per restare così uniti e collaborare anche sul lavoro.

Al tempo stesso hanno svelato qualche dettaglio sconosciuto ai più, come il fatto che la loro canzone sia Sognando di Don Backy. Tutto è nato proprio in occasione del loro primo incontro, avvenuto durante un provino per la seconda stagione di Romanzo criminale. Al tempo Vicinio Marchioni stava preparando uno spettacolo teatrale e, durante la loro frequentazione, ottenne un consiglio prezioso dalla madre di Milena Mancini, ovvero inserire nello spettacolo Sognando.

Entrata in punta di piedi nella sua vita, lei ha avuto il merito di far emergere le doti del suo futuro marito, facendogli da acting coach. Sono stati momenti cruciali per loro e così quel brano è diventato cruciale per loro.