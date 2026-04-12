Chi è Mya, la figlia (bellissima) di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Mya è la figlia di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini: cresciuta lontano dai riflettori, ha da poco compiuto 18 anni.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mya Montrucchio e Alessia Mancini

Mya Montrucchio è la figlia (bellissima) di una delle coppie più famose della tv, quella formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. La giovane, che ha da poco compiuto 18 anni, è cresciuta lontano dai riflettori e assomiglia moltissimo all’ex letterina di Passaparola.

Chi è Mya Montrucchio

Classe 2008, Mya Montrucchio è nata ad aprile ed è frutto del legame fra Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Ha un fratello più piccolo, Orlando, arrivato sette anni dopo la sua nascita. Nonostante i suoi genitori siano famosissimi, Mya ha vissuto un’infanzia riservata e lontano dall’esposizione mediatica.

Bellissima come la sua mamma, descritta come una ragazza molto dolce da chi la conosce, Mya ha un legame fortissimo con entrambi i suoi genitori. “Le ho detto che il primo appuntamento lo farà nel programma di papà, così scelgo tutto io – ha scherzato qualche tempo fa Flavio Montrucchio, parlando della sua primogenita -. Lei è molto simile a me quindi è riservata e schiva nel raccontare le proprie emozioni”.

Ospite di Verissimo, Alessia Mancini aveva invece parlato del suo rapporto con i figli: “Orlando è un bambino adorabile e molto mammone – aveva confidato a Silvia Toffanin -. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d’intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri. Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no”.

La favola d’amore di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Classe 1975, originario di Torino, Flavio Montrucchio ha esordito in tv nel 2001, arrivando al successo grazie al Grande Fratello e diventando presto un volto amato fra film, fiction e programmi. Ex star di Non è La Rai, Alessia Mancini ha debuttato sul piccolo schermo a soli 16 anni ed è stata per tantissimi anni la spalla di Gerry Scotti in Passaparola.

Il loro amore è nato sotto i riflettori dopo un incontro durante una puntata dello show La sai l’ultima. Poi le nozze, arrivate nel 2003, e cinque anni dopo la nascita della primogenita Mya, seguita da Orlando.

Uniti e sempre più innamorati, il conduttore e la showgirl hanno vissuto alti e bassi nella loro storia d’amore, ma non si sono mai separati. “È questa la vera trasgressione, stare insieme e superare insieme i momenti difficili – aveva svelato qualche tempo fa Alessia Mancini -. Certo, perché ci sono, è inevitabile, ci arrabbiamo, litighiamo e poi facciamo pace per fortuna. Essere di supporto l’uno all’altro è importante, è troppo facile quando va tutto bene, invece quando arrivano le difficoltà, trovare una spalla a cui appoggiarsi è importante anche in un rapporto di coppia”.

In quell’occasione la showgirl aveva confessato di aver subito un aborto e di aver sofferto molto: “Tra Mya e Orlando c’è stata una piccola perdita ma per fortuna io guardo sempre avanti e poi è arrivato subito dopo Orlando che ci ha dato la grande gioia che aspettavamo e che ci meritavamo – aveva spiegato -. Bisogna accettare le cose e poi superarle. Non devi portare rancore, rabbia, sono cose che non mi appartengono”.