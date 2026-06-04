Matilde Galli, chi è la fidanzata del tennista Flavio Cobolli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Flavio Cobolli

Matilde Galli è la fidanzata di Flavio Cobolli. Da anni legata al tennista, ha seguito tutta la sua carriera, dagli esordi al successo, restando sempre al suo fianco.

Chi è Matilde Galli

Il nome di Flavio Cobolli è ormai una certezza nel mondo del tennis, accanto a quello di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Nonostante la fama del tennista, che sta crescendo di anno in anno, la sua fidanzata è sempre stata piuttosto riservata, scegliendo di restare lontano dai riflettori.

Tutto ciò che sappiamo di Matilde Galli, dunque, è stato raccontato dallo stesso Cobolli. La giovane infatti ha un profilo Instagram privato e anche le poche foto di Matilde si possono vedere grazie al tennista e ad alcuni post romantici dedicati alla fidanzata.

Occhi verdi e sorriso dolcissimo, Matilde Galli è una studentessa. La sua storia d’amore con Flavio Cobolli è iniziata nel 2021 dopo un incontro fortuito alla feste di compleanno di un amico comune. Lei era al party con sua sorella e fra i due sarebbe scattato un vero e proprio colpo di fulmine.

L’amore di Flavio Cobolli e Matilde Galli

Da quel momento non si sono più lasciati e spesso Cobolli ha sottolineato quando Matilde sia stata essenziale per aiutarlo a raggiungere un buon equilibrio personale, soprattutto mentre scalava il ranking mondiale del tennis. La loro forza sta proprio nella volontà di vivere lontano dal clamore l’amore, con momenti semplici e tanta complicità.

“L’ho conosciuta quando non ero nessuno – aveva raccontato lui qualche tempo fa -. Ero fuori da questo circuito e sono cresciuto completamente qui. L’ho incontrata quando avevo 18 anni, ero oltre il millesimo posto nel ranking mondiale e stiamo ancora insieme. Credo quindi che abbiamo trovato qualcosa che, evidentemente, funziona», aveva raccontato il tennista”.

Matilde era stata notata, qualche tempo fa, anche sugli spalti del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera. In quell’occasione Cobolli aveva scherzato con la fidanzata durante la premiazione, mostrando una grandissima complicità con la giovane. Annunciando la presenza della ragazza in tribuna aveva detto ironicamente: “La prossima volta te ne resti a casa”, aveva detto, scatenando le risate del pubblico presente. La battuta era scherzosa e legata alla delusione per via della sconfitta finale.

Classe 2002, Flavio Cobolli è nato a Firenze e quando aveva solamente un anno si è trasferito a Subiaco con tutta la famiglia. Chiamato Cobbo dagli amici, ha iniziato a praticare tennis grazie al padre, Stefano Cobolli, ex tennista professionista. La sua prima apparizione nel circuito ITF è arrivata nel 2017 ad Hammamet, disputando in doppio un torneo. Nel 2024 per lui è arrivata la prima finale ATP e ha disputato la Coppa Davis, ma la vera consacrazione è arrivata nel 2026.

Lontano dal campo, Cobolli è un ragazzo come tanti, con passioni semplici e tanti amici. Fra quelli a cui è maggiormente legato c’è Edoardo Bove, mentre il suo gruppo di amici si chiama I Tori. Tifosissimo della Roma, ha giocato a calcio sino a 13 anni nelle giovanili giallorosse. “Ero un terzino che correva tanto, ma pauroso nei contrasti: uscivo sempre dal campo col completino pulito”, ha svelato.