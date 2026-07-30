“Sei troppo magra”: lo sfogo di Matilde Lucidi, la figlia di Bianca Balti, dopo essere stata presa di mira

IPA Bianca Balti e la figlia Matilde Lucidi

Ha diciannove anni e una carriera che sta spiccando il volo: il debutto alla Paris Fashion Week, le sfilate per Miu Miu e Dior, fino alla più recente presenza per Fendi all’ultima Alta Moda di Roma. Matilde Lucidi, figlia della top model Bianca Balti e del fotografo di moda Christian Lucidi, si sta costruendo un nome suo nel mondo della moda. Ma proprio l’aspetto fisico è diventato, nei giorni scorsi, bersaglio di un attacco gratuito per strada. Un episodio che ha scelto di raccontare pubblicamente, consegnando a tutti noi una riflessione più ampia sul diritto altrui di giudicare i corpi.

Lo sfogo di Matilde Lucidi

Non è un caso che il nome di Matilde Lucidi risuoni familiare a molti: è infatti la primogenita della top model Bianca Balti. Un cognome che, se da un lato apre porte, dall’altro porta con sé anche l’attenzione costante su ogni sua mossa. E già nei mesi scorsi si era ritrovata nella posizione di difendere il suo lavoro da modella; pur avendo scelto la stessa strada della mamma, si reca a ogni provino e casting, senza attendersi favoritismi.

Ma questa volta il suo sfogo era rivolto a una platea più ampia, con un appello preciso: camminava per strada, senza dare fastidio a nessuno, quando una donna seduta a un caffè ha iniziato a urlare contro di lei dicendole che è troppo magra. Inizia così il lungo racconto di Matilde su Instagram: “Lei era seduta a un caffè con quella che credo fosse sua nipote e sembravano due donne facoltose. Ho provato a ignorarla, ma ha continuato a inveire contro di me, dicendo che sembravo malata“, ha raccontato.

“Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio regolarmente e che non dovrebbe fare simili commenti a ragazze giovani per strada, perché non può sapere quale impatto possano avere certe parole”. Ed è questo il motivo per cui, poco dopo, si è rivolta ai suoi follower, con un appello sentito.

L’appello di Matilde

“Per tutta la vita ho avuto a che fare con persone che si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico semplicemente guardandomi. Per favore, non siate quel tipo di persone”. L’episodio è diventato lo spunto per un messaggio più profondo, rivolto a chiunque si senta autorizzato a commentare l’aspetto fisico altrui.

Matilde Lucidi ha ricordato di doverci fare i conti da sempre, fin da quando era poco più che una bambina, e ha voluto sottolineare un concetto che troppo spesso viene dimenticato: esistono persone magre per natura, che farebbero di tutto pur di riuscire a mettere su qualche chilo, per quanto ci provino. Nessuno, ha aggiunto, può conoscere davvero cosa stia vivendo una persona, né immaginare quanto possa pesare un commento o una frase.

La Lucidi, che ha un legame fortissimo con la mamma, dopo aver superato insieme le difficoltà del passato, aveva già dovuto replicare ad alcuni commenti poco carini nei suoi confronti; era stata accusata di essere raccomandata in passerella. “Ho fatto i casting. Smettetela di scrivere cavolate su cose di cui non sapete niente”.