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La Ruota della Fortuna non si ferma, neanche in estate! E, come dimostra la puntata andata in onda martedì 21 luglio, non ha intenzione di rallentare il ritmo serrato dei suoi enigmi. Mentre infatti Affari Tuoi e De Martino si sono presi una meritata pausa estiva dopo l’incredibile anno appena passato a rallegrare l’access prime time di Rai 1, il quiz game di Gerry Scotti rimane a ragione il programma di punta firmato Mediaset anche per l’estate. Così era stato anche l’anno scorso e il successo del conduttore, affiancato dalla splendida Samira Lui, è riuscito a far appassionare grandi e piccini con il remake dell’iconico gioco.

A riprova della fiducia di Canale 5 per la quotidiana accoppiata delle 20:35 in autunno vedremo Scotti tornare alla prima serata sia con La Ruota, sia con Chi vuol essere milionario: un palinsesto che fa gola agli appassionati. Ma intanto ecco com’è andata l’intrigante puntata del 21 luglio.

Puntata al femminile a La Ruota della Fortuna: complimenti a Gerry

“Lo zio più figo d’Italia”, così la band de La Ruota della Fortuna presenta Gerry Scotti, immancabilmente alla conduzione dell’access prime time di Canale 5. Un amore reciproco quello tra i musicisti che tutte le sere intrattengono gli appassionati del programma e il conduttore, grande amante dell’arte e della musica. “Basta se no mi metto a piangere”, esclama riferendosi ai ritornello della canzone proposta dai Fortuna Five.

Non perde tempo però Gerry, presentando subito le vere protagoniste della puntata: le concorrenti. “Stasera abbiamo le Las Ketchup”, esordisce ridendo, “No ok, ma senza farlo apposta abbiamo una puntata tutta al femminile“. Le tre a contendersi il montepremi del guiz game sono la campionessa in carica Raffaella, da Senigallia, vincitrice di ben 4 e-bike, Carola, ricercatrice nutrizionista e Valentina, accompagnata dalla sorella minore.

Proprio da Carola Gerry Scotti si trattiene qualche minuto per scherzare con la solita verve ironica. “Per paura di lei sto tenendo il fiato da mezz’ora”, dice ridendo. Ma Carola, da professionista, soprattutto in un momento in cui l’occhio di tutti è sempre puntato sui corpi e le fisicità ne approfitta per fare i complimenti al conduttore: “Sei perfetto così”.

Il giallo di Samira Lui cattura l’occhio

Proprio dopo aver presentato le concorrenti, Gerry Scotti introduce la sua spalla di tutte le sere: “Mi sento a disagio, ho tutte concorrenti donne e ora ne arriva un’altra: Samira!”. La ragazza fa il suo ingresso in studio scendendo le solite scale indossando un abito a dir poco vistoso. A onor del vero è raro che la Lui passi inosservata, quasi ogni sera in abiti bellissimi e tacchi molto alti. Ma nel mini abito super estivo giallo canarino certo fa la sua figura.

“Domanda un po’ intima”, non ha perso l’occasione di scherzare il conduttore, “Hai mai pensato di vestirti di giallo? Molto estiva“. E splendida aggiungiamo noi. Complimenti per la scelta estrosa e fuori dai soliti colori.

Chi ha vinto La Ruota della Fortuna del 21 luglio

A conquistarsi la possibilità di vincere La Ruota delle Meraviglie di martedì 21 luglio è stata ancora Raffaella, campionessa in carica. La donna riesce a destreggiarsi in una partita complicata tra bancarotte e concorrenti agguerrite, purtroppo però la fortuna non è dalla sua parte e non riesce a conquistare nessuna delle tre buste in palio. Ma poco importa: potrà riprovare domani sera!