Il debutto in passerella di Athena, la figlia di Laetitia Casta e Stefano Accorsi

Athena Accorsi, classe 2009, ha debuttato come modella per Jacquemus e ha attirato l'attenzione per l'incredibile bellezza e somiglianza con la mamma

Getty Images Stefano Accorsi e Laetitia Casta nel 2009

Stessi lineamenti, bocca, sguardo della meravigliosa mamma ma capelli ricci e colori del papà: la sedicenne – diciassette ad agosto – Athena Accorsi, figlia di Laetitia Casta e Stefano Accorsi ha fatto il suo debutto da modella, per Jacquemus, durante la sfilata Le Boneur nella suggestiva cornice della Corsica, manco a volerlo, terra natia della mamma.

Athena, nata il 29 agosto 2009, è la secondogenita di Stefano e Laetitia, dopo Orlando, nato nel 2006. La modella corsa e l’attore italiano hanno avuto una lunga storia d’amore, dal 2003 al 2013. Laetitia, oltre ad Athena e Orlando, ha altri due figli: Sahteene, nata nel 2001 dall’amore con il fotografo e regista franco-americano Stéphane Sednaoui e Azel, avuto nel 2021 dall’unione con Louis Garrel.

Anche Sahteene, oggi 26enne, ha debuttato come modella nel 2019, sfilando per Miu Miu e posando per qualche scatto fotografico. Ma mentre Sahteen è molto diversa, fisicamente, dalla mamma, la somiglianza tra Laetitia e Athena è incredibile ed evidente.

La sfilata di Jacquemus in Corsica, intitolata Le Bonheur (La felicità), è andata in scena il 29 giugno 2026 nello spettacolare scenario del Faro della Pietra, situato a L’Île-Rousse (Lisula). I capi traggono ispirazione dai ricordi d’infanzia e dalle vacanze estive passate dal designer proprio in Corsica. Il parterre ha visto la partecipazione di celebrità internazionali, tra cui l’attrice Isabelle Huppert, l’influencer Alexandra Leclerc e l’immancabile nonna dello stilista, Liline Jacquemus. Ma soprattutto, l’evento ha segnato appunto il debutto assoluto in passerella di Athena Accorsi che a soli 16 anni ha avuto l’onore di chiudere ufficialmente lo show.