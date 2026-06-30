Alexandra Leclerc, l’abito verde mare in Corsica vale un altro passo verso l’Olimpo fashion

Alexandra Leclerc alla sfilata Primavera Estate 2027 di Jacquemus

C’è un momento, in ogni estate, in cui un colore smette di essere soltanto un colore e diventa un posto in cui vorremmo essere. Alexandra Leclerc lo ha trovato in Corsica, davanti alla luce quasi abbacinante del Mediterraneo e al faro della Pietra, scegliendo un abito dalla sfumatura sospesa tra l’azzurro e il verde acqua. Una tonalità che, più che seguire la tendenza, sembra esserne già un anticipo.

Alexandra Leclerc e il look che guarda il mare

L’influencer ha partecipato alla presentazione di Le Bonheur, la nuova collezione Primavera Estate 2027 di Jacquemus, andata in scena in uno degli angoli più scenografici dell’Île-Rousse.

Negli scatti della giornata, Alexandra Leclerc appare avvolta in una nuance che cambia insieme alla luce: qualcuno la chiamerebbe azzurro cielo, altri la leggerebbero come un turchese chiaro, ma la definizione più precisa è probabilmente proprio verde mare di Corsica. Non un verde netto né un celeste infantile, ma un tono acquatico e trasparente, appena polveroso, capace di raccogliere i riflessi del Mediterraneo senza imitarli in modo didascalico.

Il risultato è un look estivo costruito con estrema attenzione, ma senza l’ansia di dimostrare nulla. L’abito, lungo sotto al ginocchio, presenta spalline sottilissime e un corpetto a coppe morbide, disegnato da uno scollo a V che accompagna il décolleté in modo naturale. La parte superiore è costruita con drappeggi e leggere arricciature che seguono la silhouette senza stringerla eccessivamente, mentre il taglio sotto al seno apre una gonna ampia e fluida.

È proprio lì che l’abito cambia carattere. La gonna non cade liscia e lineare, ma si muove attraverso una successione di pieghe leggere, come se il tessuto fosse stato raccolto dal vento.

Sul fondo, una fascia arricciata crea un volume quasi a palloncino e poi si apre in una balza più ampia, morbida, giocosa. Un dettaglio che rende il vestito meno prevedibile del classico slip dress estivo e gli dà una presenza precisa, anche senza ricorrere a stampe, trasparenze o decorazioni vistose.

IPA

L’accessorio bianco che alleggerisce l’insieme

A completare l’outfit, Alexandra Leclerc ha scelto accessori bianchi e avorio, una soluzione che funziona perché non interrompe l’armonia cromatica dell’abito. Ai piedi porta un paio di décolleté bianche con punta sottile e dettaglio frontale scultoreo, quasi una piccola piega di tessuto trasformata in ornamento. Una scelta più raffinata del sandalo minimal e meno ovvia della classica slingback nude.

La borsa, invece, gioca sul contrasto materico. Ha una struttura geometrica e rigida, ma è accompagnata da un dettaglio soffice e piumato che ne addolcisce l’aspetto. È proprio quel particolare a dare al look un piccolo guizzo fashion, evitando che l’insieme resti confinato nella categoria “abito bello da cerimonia”. Perché sì, il vestito sarebbe perfetto per un matrimonio sul mare o per una cena elegante in vacanza, ma con quella borsa diventa qualcosa di più contemporaneo e meno prevedibile.

Anche i gioielli seguono una logica precisa. Alexandra Leclerc porta orecchini importanti, dorati e lucidi, dal volume deciso ma non eccessivo.

Alexandra Leclerc, sempre più vicina alla scena della moda

L’apparizione in Corsica racconta qualcosa anche del percorso di Alexandra Leclerc. Non soltanto perché il suo look ha attirato l’attenzione degli utenti e degli appassionati di moda, ma perché sembra sempre più a suo agio nei codici degli eventi internazionali. Non è la presenza che cerca di imporsi attraverso l’eccesso, né quella che si affida al logo evidente per farsi riconoscere.

Il suo stile lavora su un’altra frequenza: silhouettes pulite, palette luminose, dettagli piccoli ma ben calibrati. Una scelta che la rende facilmente osservabile, ma non immediatamente replicabile. Perché la vera differenza non la fa soltanto il vestito, ma il modo in cui viene portato. Nel caso di Alexandra Leclerc, il look resta composto anche quando è romantico, sofisticato anche quando si concede una balza, glamour anche quando sceglie di non sovraccaricare l’immagine.