Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Alexandra Leclerc in Ungheria, il look

Al Gran Premio d’Ungheria non sono solo i motori a catturare l’attenzione. Tra i protagonisti del paddock ci sono ancora una volta Charles e Alexandra Leclerc, una delle coppie più amate della Formula 1.

Arrivata per sostenere il marito nel weekend di gara insieme all’inseparabile bassotto Leo, Alexandra ha conquistato tutti con un look fresco, romantico e perfetto per l’estate.

Alexandra Leclerc, il look rosa è il più chic del paddock

In un paddock dominato dalle divise dei team e dai colori delle monoposto, Alexandra Leclerc è riuscita ancora una volta a distinguersi con un look che sembra uscito da una cartolina estiva.

La moglie di Charles Leclerc ha scelto di tifare il pilota Ferrari sfoggiando un lungo abito in seta firmato Zimmermann.

Un modello caratterizzato da una delicata fantasia paisley nei toni del rosa, spalline sottili, uno scollo quadrato e una cascata di volant che impreziosiscono il busto e accompagnano il movimento della silhouette.

Leggerissimo e impalpabile, l’abito si muove a ogni passo regalando un effetto etereo e romantico, perfettamente in sintonia con il suo stile. Per completare l’outfit, Alexandra ha poi scelto degli occhiali da sole neri dal design essenziale, una collana con punto luce e un sandalo.

IPA

Alexandra Leclerc, il pancino sospetto in Ungheria

Da quando è entrata a far parte della vita di Charles, Alexandra ha ottenuto sempre più seguito. La coppia, sposata dall’inizio del 2026, continua a conquistare l’affetto degli appassionati di Formula 1 e non solo.

In questi giorni, però, l’attenzione su di lei e sui suoi look è ancora più alta. Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane che suggeriscono l’arrivo di un bebè, ogni sua apparizione pubblica viene osservata con grande curiosità e anche gli outfit scelti per il weekend del Gran Premio d’Ungheria sono finiti sotto la lente d’ingrandimento.

Se il lungo abito nei toni del rosa ha conquistato tutti per la sua eleganza romantica, non è l’unico modello ad aver attirato l’attenzione.

Nel corso del fine settimana Alexandra ha infatti sfoggiato anche un delicato abito floreale sui toni del bianco e del rosa e un look declinato nelle sfumature dell’azzurro pastello, entrambi caratterizzati da tessuti leggeri, linee morbide e volumi impalpabili.

IPA

Una cifra stilistica coerente con il suo gusto, ma che per molti ha inevitabilmente riacceso le voci su una possibile gravidanza.

Proprio il taglio fluido degli abiti, infatti, lascia appena intravedere quello che alcuni hanno interpretato come un pancino accennato, alimentando indiscrezioni che, almeno per il momento, Charles e Alexandra non hanno né confermato né smentito.

Al di là dei rumor, però, una cosa è certa: ogni sua apparizione nel paddock si trasforma ormai in un piccolo momento fashion, tanto che i suoi look vengono commentati quasi quanto quelli delle WAG più celebri della Formula 1.

Se c’è una cosa che Alexandra Leclerc ha dimostrato negli ultimi mesi è che eleganza e semplicità possono convivere perfettamente. Pur frequentando uno degli ambienti più glamour dello sport internazionale, la moglie di Charles Leclerc non rinuncia mai a uno stile riconoscibile.