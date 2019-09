Chi è Gianna Fratta, la moglie di Piero Pelù

editato in: da

Fiori d’arancio per Piero Pelù: il rocker fiorentino ha sposato Gianna Fratta a Firenze. Ma chi è la donna che ha fatto capitolare quello che fino ad adesso è stato uno cantanti più “allergici” al matrimonio?

Classe 1973, la moglie di Pelù condivide con lui un amore viscerale: quello per la musica. È infatti direttrice d’orchestra e pianista, per altro tra le più versatili, dotate e determinate. Ha iniziato a studiare sin da piccola, distinguendosi per i voti altissimi lungo tutto il corso della sua vita accademica.

Completata la formazione in pianoforte e composizione, la Fratta si è impegnata negli studi superiori di Musica Corale e Direzione di Coro. Ha una lunghissima carriera alle spalle, che tra le altre cose l’ha vista dirigere titoli come Rigoletto, Cavalleria rusticana, Aida, Turandot nei più grandi teatri nazionali e internazionali. È anche laureata in giurisprudenza.

Si tratta senz’altro di una donna fuori dal comune: in tanti hanno definito la coppia come “Il diavolo e l’acqua santa”, sottolineando la capacità della Fratta di riuscire a mitigare l’indole irrequieta e battagliera del rocker.

E in effetti, i fatti parlano chiaro: dopo soli tre anni d’amore (tenuto il più possibile lontano dai riflettori), Gianna è riuscita dove l’ex fidanzata di Pelù, Antonella, e l’ex compagna storica, Rossella, hanno fallito. Pur avendo figli con entrambe e pur essendo già nonno, infatti, il rocker si era sempre dichiarato contrario al matrimonio.

Una contrarietà suggellata dalla canzone “Gioconda”, che lo stesso Pelù ha usato per creare degli hashtag appositi per le foto del matrimonio, prendendo in giro se stesso proprio con lo stesso tono canzonatorio che talvolta lo ha reso impopolare durante il talent show The Voice.

La canzone, infatti, recita “l’anello no, no, scordatelo“: nella foto pubblicata su Instagram, invece, dopo la dedica alla donna che ha portato all’altare si possono leggere gli hashtag #giocondo e #lanellosimettiloqui.

Fine dell’epoca ribelle del cantante? Sì, ma solo sentimentalmente parlando: basta dare un’occhiata al look usato durante la cerimonia civile a Palazzo Vecchio – celebrata dal sindaco Dario Nardella – per capire che il piglio anticonformista rimarrà sempre uguale.