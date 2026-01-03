Piero Pelù e Gianna Fratta si sono lasciati: “Definitivamente, legalmente finita”

"Finita con massimo rispetto reciproco", Piero Pelù ha annunciato su Instagram la separazione da Gianna Fratta. I due si erano sposati nel 2019

IPA Pierù Pelù e Gianna Fratta

Piero Pelù e Gianna Fratta si sono separati dopo quasi dieci anni insieme. Il rocker ha scelto il suo profilo Instagram per dare l’annuncio della rottura con la moglie, sposata nel 2019. Poche frasi asciutte e che riflettono perfettamente il carattere pubblico del cantante, poco incline a frasi lacrimose o mielismi. Parole, le sue, che lasciano trasparire, come sempre, la stima per la persona che così a lungo gli è stata accanto, ma che segnano anche la fine senza passi indietro di una storia importante.

Piero Pelù e Gianna Fratta si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

Piero Pelù ha scelto il proprio profilo personale Instagram per annunciare la fine della relazione con la moglie Gianna Fratta. Nessuna frase drammatica, nessuna foto strappalacrime, nessuno spazio per gossip o voci di corridoio su una vita privata tenuta sempre gelosamente costudita dal cantante. “Ciao a chiunque sia interessato a cose mie personali (spero nessuno in realtà)”, si apre così il messaggio affidato alle storie Instagram di Pelù. Un gesto che apre e chiude, da solo, tutte le possibili strade di interpretazione alla cronaca rosa.

“Scrivo queste poche righe perché non sopporto il gossip e le voci di corridoio o di cortile riguardo alla vita di altre persone, quindi figuratevi quando questo accade a me”. Piero Pelù ribadisce così l’insofferenza verso possibili indiscrezioni sulla propria vita privata. “Per evitare quindi che notizie false o tendenziose possano girare sconsideratamente sul mio conto, vi informo che la storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita“.

“Abbiamo passato anni molto belli insieme ma ora le nostre strade si sono separate“, continua, ricordando i 10 anni trascorsi, “la vita continua con un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco, non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima. In un’epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa. Grazie a tutti e a tutte”.

La storia tra Piero Pelù e Gianna Fratta

Una storia intensa, anche se vissuta sempre lontani dalla luce dei riflettori della cronaca. Piero Pelù è Gianna Fratta non hanno mai fatto annunci ufficiali o condivisi sull’inizio della propria relazione, hanno semplicemente lasciato che emergesse nel tempo, attraverso le foto che li ritraevano insieme ad eventi ed occasioni.

Ci rimarranno sempre in mente i modi garbati e privati che i due hanno sempre mantenuto nella propria condotta di vita. La relazione tra Pelù e Fratta resta nel nostro immaginario come l’incontro tra due personalità forti, autonome e artisticamente complete, capaci di condividere un percorso senza rinunciare alla propria identità. Così è stato fin dall’inizio, quando Piero Pelù non nascondeva la propria ammirazione per il percorso professionale della compagna. I due infatti si sono conosciuti quando lei era già una direttrice d’orchestra affermata, con una carriera internazionale nel mondo della musica classica. L’intesa è dunque nata lontano dai riflettori del gossip tradizionale ed è cresciuta su una forte affinità artistica e intellettuale.

La relazione era stata resa pubblica nel 2018, ben due anni dopo il suo inizio. Il matrimonio è stato celebrato nel 2019, con rito civile, dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Un momento sicuramente raro in cui Pelù aveva fatto intravedere pubblicamente alcuni elementi della sua vita sentimentale.