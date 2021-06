Chi è Halle Bailey, protagonista del film La Sirenetta Disney

editato in: da

Si chiama Halle Bailey la protagonista del film La Sirenetta della Disney. Cantante e attrice, la star vestirà i panni della celebre sirena, nel live action le cui riprese sono già iniziate in Sardegna, fra Castelsardo e Golfo Aranci. Classe 2000, Halle è nata ad Atlanta, in Georgia, e a soli 19 anni è pronta a diventare una stella del cinema.

Vero nome Halle Lynn Bailey, ha una sorella di nome Chloe con cui ha un legame fortissimo e che l’ha spinta a iniziare una carriera fra musica e recitazione. La sua carriera è iniziata su YouTube, dove ha iniziato a pubblicare cover di famosissime canzoni pop con il duo R&B. La svolta è arrivata con una cover di Pretty Hurts di Beyoncé che ha consentito ad Halle di farsi notare dalla casa discografica Parkwood Entertanment.

Chloe x Halle da quel momento hanno iniziato a lavorare nel mondo della musica, pubblicando numerosi singoli e arrivando persino ad aprire i concerti del tour europeo di Beyoncé. Nel 2017 il progetto del duo, intitolato The Two of Us è stato acclamato dalla critica, finendo nella classifica dei migliori album R&B. Pochi mesi dopo le sorelle hanno realizzato la theme song del celebre spin-off di Black-Ish: Grown-ish.

Grazie a questa avventura, Halle Balley ha iniziato a farsi conoscere dagli appassionati di film e serie tv. In seguito l’artista americana ha recitato in ruoli minori in L’ultima vacanza, House of Payne e Austin & Ally. La Sirenetta è la sua grande occasione per conquistare il pubblico mondiale, collaborando con un colosso come la Disney.

A sceglierla per il ruolo della protagonista è stato il regista del live action, Rob Marshall. “Dopo una grande ricerca – ha raccontato a Variety -, non abbiamo avuto dubbi che Halle possedesse una rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza, oltre che avere una voce gloriosa. Tutte caratteristiche necessarie per interpretare questo iconico ruolo”.

Accanto a lei nella pellicola Disney ci saranno Melissa McCarthy nei panni della strega Ursula, Jacob Tremblay che interpreterà il pesciolino Flounder, amico di Ariel. Infine il rapper Awkwafina, sarà Scuttle, il gabbiano e amico della principessa del mare.