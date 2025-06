Halle Berry si sposa? La proposta del fidanzato Van Hunt e la sua risposta

Fonte: IPA Halle Berry e Van Hunt

Fiori d’arancio per Halle Berry? La popolare attrice americana ha ricevuto la fatidica proposta dal fidanzato Van Hunt, ma non avrebbe ancora risposto: ecco perché.

Halle Berry e la proposta del fidanzato Van Hunt

Halle Berry e Van Hunt sono una coppia felice da ben cinque anni: i due si mostrano spesso insieme sul red carpet, e anche nelle interviste hanno sempre dato prova di grande affiatamento e complicità. A suggellare il loro amore, quindi, mancherebbero solo i fiori d’arancio, che, ad ogni modo, potrebbero arrivare prima del previsto. In una recente ospitata televisiva Van ha infatti spiegato di aver già fatto la fatidica proposta alla sua fidanzata, ma di non aver ancora ricevuto una risposta.

“Ho fatto la proposta, ed è ancora in sospeso. È lì, sospesa nell’aria. Sai, magari potresti incoraggiarla tu” ha chiesto ironicamente alla conduttrice dello show Today with Jenna & Friends. Halle Berry, pur dichiarandosi innamoratissima del suo compagno, ha spiegato il perché della sua titubanza: “Beh, io sono stata sposata tre volte. Van è stato sposato una volta, e quindi no, non sentiamo il bisogno di sposarci per convalidare in qualche modo il nostro amore. Non ne abbiamo bisogno”.

Tuttavia, l’attrice 58enne ha assicurato che i fiori d’arancio rientrano tra i suoi piani futuri: “Credo che ci sposeremo, semplicemente perché, tra tutte le persone con cui sono stata sposata, lui è la persona che avrei dovuto sposare,” ha osservato Berry. “E sento che dovrei, che dovremmo sposarci, ma non perché sentiamo di doverlo fare. Penso sia qualcosa che ci piacerebbe fare solo perché vogliamo quell’espressione d’amore”. In merito a quando accadrà, la diva ha semplicemente risposto: “Presto”.

La vita sentimentale di Halle Berry

Halle Berry e Van Hunt hanno iniziato a frequentarsi nel 2020. L’attrice ha raccontato che a presentarle il futuro fidanzato è stato il fratello di lui: “Lo conoscevo da molti anni, è venuto da me e mi ha detto: ‘Dovresti conoscere mio fratello’” ha spiegato. La relazione è decollata quasi subito, e il musicista ha ben presto conosciuto anche i figli della diva americana, Nahla Ariela Aubry, di 17 anni, e Maceo Robert Martinez, di 11 anni. “Avrei voluto conoscere prima Van, così avrei potuto amarlo più a lungo. Mi sento semplicemente appagata. Mi sento felice nella mia vita: sentimentalmente, come madre, come artista” aveva spiegato ancora a Women’s Health nel 2021 Halle.

Prima di incontrare il suo attuale fidanzato, l’attrice premio Oscar era stata sposata per ben tre volte: il suo ultimo marito è stato l’attore francese Olivier Martinez, da cui si è separata nel 2015. Prima della relazione con Martinez, 57 anni, l’interprete di Monster’s ball era convolata a nozze con l’ex giocatore di baseball David Justice e con il cantante e attore Eric Benét. Tra le sue relazioni più chiacchierate ci sono anche quella con Kevin Costner, Terrence Howard e Gabriel Aubry.

Van Hunt invece è stato sposato con Millicent Hunt, dalla quale ha divorziato nel 2017. I due hanno avuto un figlio, Drake Hunt, che ha scelto di seguire le orme paterne intraprendendo la carriera di musicista.