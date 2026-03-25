Chi è Marco Berry, concorrente del GF Vip e illusionista

Illusionista e conduttore, Marco Berry è fra i volti più conosciuti della televisione, ora nella Casa del Grande Fratello Vip.

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IPA Marco Berry

Vero nome Marco Marchisio, Marco Berry è uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana. Nato a Torino il 12 aprile 1963, illusionista, escapologo, conduttore e divulgatore, nel corso di oltre trent’anni ha costruito una carriera poliedrica, spostandosi dalla magia alla conduzione di show di successo.

La carriera di Marco Berry

La passione di Marco Berry per la magia nasce nell’infanzia, in particolare negli anni Settanta quando da bambino rimane affascinato dallo show Sim Sala Bim condotto dal Mago Silvan su Rai 1. Da quel momento inizia ad allenarsi con dedizione e a soli 11 anni organizza il suo primo spettacolo di magia. Il suo idolo assoluto diventa tuttavia Harry Houdini, maestro dell’escapologia.

Marco Berry studierà e riproporrà i numeri più spettacolari del grande illusionista, tanto da essere nominato come Erede di Houdini liberandosi da catene e corde in situazioni estreme e difficili. Il debutto in televisione arriva nel 1985 come mago, mentre nel 1987 partecipa a Bim Bum Bam, show per bambini condotto da Paolo Bonolis.

In seguito arriveranno tanti altri programma di successo come La sai l’ultima? e Domenica a casa nostra. Nel 1994 Marco Berry viene scelto come sceneggiatore per Scherzi a parte su Canale 5, progettando e organizzando gli scherzi della trasmissione.

La vera svolta però arriva nel 1997 quando entra nel cast de Le Iene su Italia 1 come inviato speciale. Per quasi quindici anni diventa uno dei volti più riconoscibili dello show, distinguendosi con servizi dal forte impatto sociale, spesso dedicati a senzatetto e persone ai margini della società.

Da questa esperienza così toccante nel 2003 nasce il programma Invisibili, seguito dagli spin-off Invincibili e Inarrestabili. Nel 2011 Marco Berry lascia Le Iene, ma negli anni successivi continua la sua attività televisiva. Nel 2008 conduce Vivo x miracolo su LA7, nel 2009 presenta il quiz Cash Taxi su Sky Uno, e dal 2010 è tra gli inviati di Mistero su Italia 1. Nel 2013 approda a Lucignolo 2.0 con Enrico Ruggeri, mentre nel 2022 su Dmax conduce Questo strano mondo, un programma incentrato su misteri. Nel 2026 entra nella Casa del Grande Fratello Vip, segnando un nuovo capitolo della sua lunga carriera televisiva.

La vita sentimentale di Marco Berry

Marco Berry è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, mantenendo un profilo discreto. L’unica certezza è che è stato sposato e che è padre di due figli, Ludovica e Oscar, nati da due relazioni diverse.

Il rapporto con la figlia Ludovica è uno dei più noti al grande pubblico. I due hanno infatti partecipato insieme a Pechino Express nel 2020, dimostrando una complicità e un affetto profondo capace di conquistare i telespettatori.

Non solo tv, Marco Berry ha anche fondato una Onlus con cui segue numerosi progetti. “Io sono presidente di una Onlus (Marco Berry Onlus) che si occupa di bambini che hanno difficoltà (non mi piace usare la parola disabili, è un aggettivo che odio) – aveva svelato qualche tempo fa a Libero -. Con il progetto IronMind avviciniamo allo sport questi ragazzi, e se penso all’inclusione mi viene in mente l’esperimento che facciamo insieme alle famiglie, facendo provare 5 o 6 sport differenti e quando si gioca a basket in carrozzina andiamo a prendere amici e parenti e diamo anche a loro una carrozzina. Ad un certo punto non si capisce più chi ha una disabilità e chi no, giocano tutti nello stesso modo e questo secondo per me è il primo passo di quell’inclusione vera, dove nascono le amicizie più sincere”.