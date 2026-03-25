Grande Fratello Vip, le pagelle della terza puntata: le lacrime di Ibiza (9), l’ex della Elia nella Casa (3)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La terza puntata del Grande Fratello Vip ci ha regalato scontri accesi, confronti e qualche scivolone. Primo fra tutti quello di Dario Cassini che, dopo una frase infelice su Antonella Elia, ha insistito con Ilary Blasi per vedere i filmati delle telecamere. Scivolone anche per Adriana Volpe che ha fatto una battuta di cattivo gusto su Alessandra Mussolini. Al centro della puntata anche l’incontro fra Antonella Elia e Pietro delle Piane, mentre le lacrime di Ibiza Altea hanno commosso tutti.

Le lacrime di Ibiza Altea. Voto: 9

Nei giorni scorsi Ibiza Altea aveva raccontato a Lucia Ilardo la sua storia e quel racconto, così emozionante e toccante, era stato catturato dall’occhio attento delle telecamere. La concorrente del GF Vip infatti ha un figlio, Angel Gabriel, avuto dal suo compagno, morto in un incidente stradale quando il piccolo aveva solamente sei mesi.

“Quando l’ha saputo, per lui era presto, è andato sotto shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere – aveva raccontato -. L’ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada”. I due si erano poi riavvicinati verso la fine della gravidanza, ma il rapporto è durato poco. “Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca”.

Un racconto che Ibiza ha ripetuto nella Mystery Room, in lacrime, ricordando il fidanzato e il loro legame. Una commozione che è aumentata quando la modella ha ricevuto prima una lettera della madre del compagno scomparso, poi un filmato del figlio.

“È la mia forza ogni giorno, siamo io e lui contro tutto il mondo – ha detto commossa -. Mi manca tantissimo il suo profumo, i suoi occhi, le sue mani, la sua voce, mi manca tantissimo. Rifarei tutto un milione di volte. Il suo papà è un angelo, che sta dentro di me, dentro di noi. Angel Gabriel è il mio portatore di pace, lui è come se sapesse tutto, ma non mi facesse pesare mai niente”.

Adriana Volpe smascherata in diretta. Voto: 5

Dopo lo scivolone della scorsa settimana e le lacrime con Antonella Elia, Adriana Volpe aveva la possibilità di redimersi, ma non è accaduto. Lo scontro con Alessandra Mussolini infatti l’ha riportata al centro delle polemiche. Tutto a casa di una battuta poco carina nei confronti della concorrente del GF Vip nel corso di una lite.

Nei giorni scorsi infatti le due si erano scontrate a causa della sveglia mattutina di Alessandra Mussolini che viene chiamata alle 8 dal Grande Fratello per prendere alcune medicine.

“Ogni mattina alle 8 c’è una voce che chiama Alessandra e le ricorda il medicinale. Allora io ho proposto delle alternative: posticipare il farmaco o usare una vibrazione”, ha detto la Volpe. Alessandra Mussolini ha però ribadito: “Tu mi hai detto che un vibratore mi serve”.

A prendere le difese della Mussolini, nonostante gli scontri del passato, Selvaggia Lucarelli. “Adriana, questa sveglia arriva alle 8 del mattino, non alle 5 – ha esordito l’opinionista, che non ha gradito la battuta, considerata di cattivo gusto -. C’è gente che va a lavorare a quell’ora, se ti svegli un attimo non succede niente. Hai detto ad Alessandra parole precise con un riferimento al vibratore e hai fatto una battuta che è un cliché. Non funziona così. Tu hai detto: Alessandra, forse del vibratore ne avresti bisogno. Una battuta che mi aspetto dal peggior maschio becero sessista, non da Adriana Volpe. Sono battute che lasciano intendere che le donne siano in balia di ormoni: non lo facciamo abbastanza e siamo nervose”.

Dario Cassini e la frase infelice su Antonella Elia. Voto: 3

Confronto acceso anche fra Dario Cassini e Antonella Elia. I due sono i protagonisti del medicina-gate con l’accusa nei confronti della showgirl di aver nascosto delle medicine del comico nel suo beauty. Impossibile capire chi dica la verità, soprattutto dopo le rivelazioni di Giovanni Calvario che ha accusato Cassini di aver mentito per accusare la Elia.

I filmati mandati in onda in diretta hanno svelato uno scivolone di Cassini. “Io se esco ho una carriera, degli amici e dei figli. Lei, se esce, è sola”, dice nella clip il comico. “Sono disgustata – ha replicato Antonella -. Le sue pillole gliele avevo messe sulle scarpe. Lui le ha messe nel mio beauty per attribuirmi una colpa che non avevo. Una persona così nemmeno la considero. Io sono sola, ma rimarcarlo è di grande cattivo gusto”.

Dario Cassini ha chiesto a gran voce di vedere i filmati, ma la conduttrice ha chiarito: “È vero che siete ripresi h24, ma la regia stacca sui momenti salienti. Siete in 16, è impossibile seguire ognuno di voi ogni singolo secondo. Ci sono solo due regie”. Il comico, visibilmente irritato, ha poi ripetuto: “Posso dirti che il mio pensiero è che queste immagini ci siano, ma che non vengano mandate in onda”.

Pietro delle Piane incontra Antonella Elia: 0

Dopo le puntate scorse quasi tutti ci aspettavamo il suo arrivo e Pietro Delle Piane non ha deluso le aspettative. L’attore ed ex compagno di Antonella Elia, dopo essere stato citato più volta (anche da Adriana Volpe) ha fatto il suo ingresso nella Casa del GF Vip. Ma quello che doveva essere un incontro romantico si è trasformato in una inutile forzatura, con una Antonella Elia in lacrime, consapevole di dover lasciare un compagno che non la rende più felice, costretta a guardarlo ancora una volta negli occhi.

Eppure la concorrente aveva detto più volte di non voler incontrare l’ex fidanzato, affermando anche di aver sofferto moltissimo per quell’addio, ma di averlo dovuto fare – come capita spesso – per poter salvare sè stessa dalla sofferenza che le creava quel rapporto.

E così la vediamo piangere, sul divano, mentre cerca di spiegare, visibilmente provata, di voler chiudere quella relazione, tenera e umana. Con Pietro Delle Piane che continua a chiederle di parlare e che ricorda il loro passato. Un confronto che, ripetiamo, è stato inutile e anche doloroso da vedere.