Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Puntata al bacio ma movimentata, non priva di “veleni” – il motore del Grande Fratello Vip (e Nip) – e purtroppo con un addio, un ritiro, quello di GionnyScandal, che da giorni aveva ormai manifestato la sua volontà di uscire dal reality show per tornare a casa. Dalla vendetta di Dario Cassini nei confronti di Antonella Elia, fino alla battuta di Cesara Buonamici, ecco le nostre pagelle della quarta puntata del GF Vip.

L’addio di GionnyScandal (non prima di averci fatto piangere). Voto: 9

La storia di GionnyScandal è stata raccontata nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip. Dopo l’abbandono da parte dei genitori biologici, è stato adottato, ma purtroppo i suoi genitori adottivi sono morti quando era solo un bambino. “Ho iniziato a vivere nel terrore, mi sentivo solo”. Di difficoltà ne ha affrontate, tra cui un tentativo di suicidio e la perdita dell’amatissima nonna, che lo ha cresciuto. Oggi, però, GionnyScandal ha avuto la sua risalita: al suo fianco c’è la fidanzata Clara, che è andata a trovarlo al GF Vip.

Grazie all’aiuto de Le Iene, GionnyScandal era riuscito a ritrovare i suoi genitori, ma i rapporti oggi non sono positivi. “Mio padre biologico l’ho sentito per un piccolo periodo di tempo, poi lui mi ha fatto una richiesta economica. Io non me lo aspettavo. Lui è una brava persona, lavora, ma non mi aspettavo questo. Forse è stato meglio così. Se mi fossi affezionato ci sarei rimasto malissimo. Oggi non ci sentiamo“, ha raccontato durante la diretta. La fidanzata Clara ha provato a farlo ragionare, ma non c’è stato modo di fargli cambiare idea: GionnyScandal ha abbandonato la Casa e, alla fine, ha fatto la sua scelta. Di cuore e senza rimpianti.

La vendetta (inesistente) di Dario Cassini contro Antonella Elia. Voto: 4

Qualcuno forse si aspettava qualcosa in più, visto che Dario Cassini e Antonella Elia, pur conoscendosi da tempo, non hanno avuto un percorso facile all’interno della Casa. Lui l’ha accusata di avergli rubato le medicine per la pressione arteriosa. Lei non si è risparmiata qualche offesa come “ti odio”. Eliminato nella scorsa puntata, è tornato sul luogo del delitto per vendicarsi, saccheggiando dall’armadio della Elia (che inizialmente ha temuto un ritorno di Pietro Delle Piane). Nessun colpo di scena, o meglio: Cassini le ha portato dei fiori, scuse, abbracci e via, verso il prossimo spezzone. Che occasione mancata.

Alessandra Mussolini contro il trio Todaro-Manzini-Volpe. Voto: 3

“Mi vuoi menare? Menami”. Tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini il clima si è fin troppo scaldato in Casa. Se è vero che il trash guida il GF, ci sono anche dei casi in cui si superano i limiti. La Mussolini ha incoraggiato la Manzini a “uscire”, a “tirare fuori” chi è davvero: “Pretendi che io tiri fuori la mia fragilità pensando che sia la mia essenza”. E si è scatenato il caos tra il trio Raimondo Todaro, Francesca Manzini e Adriana Volpe (soprannominata addirittura la “Strega di Eastwick”), contro Alessandra Mussolini.

La diatriba si è consumata, per Alessandra Mussolini, per diversi motivi: l’accusa a Todaro di “violenza verbale”, l’incitamento alla Manzini di “menarla”, e si è presa anche gioco di Adriana Volpe e della sua torta (o almeno, del modo in cui l’ha fatta). Qual è lo scopo? Forse è questa la domanda: Todaro e Manzini si sono trovati, e la Manzini non è costretta né obbligata a “svelarsi” alla prima domanda. Ma Alessandra Mussolini è inarrestabile e, in effetti, è la “sorpresa” di questa edizione del GF Vip: una bomba a orologeria sempre pronta a esplodere. E magari a vincere, chissà.

Ballando con le Stelle al Grande Fratello Vip, la prova di Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Voto: 7

Odiati, detestati, presi di mira, ma il momento Ballando con le Stelle è stato graditissimo: Francesca Manzini e Raimondo Todaro hanno ballato insieme sulle note di (I’ve Had) The Time of My Life. E, sì, è stato un bel momento. C’è stata solo una nota stonata: tutti in Casa hanno notato una leggera preferenza da parte della Manzini per Todaro. Simpatia, o qualcosa di più? Quando è stata messa in sottofondo Baciami ancora di Jovanotti, la Manzini non ha ceduto al momento bacio, per poi baciare Todaro mettendo una mano tra le labbra. Anche qui, occasione mancata.

La battuta sul calcio. Voto: 8

Ilary Blasi e il calcio formano un binomio ormai andato. Durante lo scontro accesissimo tra Todaro e Calvario, Cesara Buonamici ha lanciato la palla in studio, definendo la padrona di casa una grande esperta in materia. Un assist servito su un vassoio d’argento per evocare l’ombra dell’ex marito Francesco Totti. La risposta è arrivata puntuale e tagliente: “Ero esperta…”. Una frecciatina mirata. Ilary ha sempre sopportato ben poco lo sport: fuggirebbe a gambe levate di fronte a una partita di calcio (oggi). Mettiamo agli atti l’ennesima stoccata magistrale di questa edizione traballante.