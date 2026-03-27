Grande Fratello Vip, Ilary Blasi dà l’annuncio. Poi la battuta su Totti: “Ero esperta”

Ilary Blasi conferma che il prossimo appuntamento del "GF Vip" sarà lunedì e non martedì. Poi la battuta sullo sport (e l'inevitabile connessione con l'ex)

Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip cambia il giorno della messa in onda settimanale, ma solo per una volta: la quinta puntata non va in onda martedì 31 marzo, bensì lunedì 30 marzo. Ilary Blasi ha così confermato la notizia arrivata poche ore prima della partenza della puntata. Il motivo di questo spostamento? L’Italia e la partita per la qualificazione ai Mondiali 2026, dove manchiamo da 12 anni con la Nazionale maschile. Poi, durante il confronto tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario, è arrivata una battuta sul calcio… e il pensiero è volato subito all’ex Totti.

Grande Fratello Vip, Ilary Blasi dà l’annuncio

Piccolo cambio di programma nel palinsesto Mediaset, che ha scelto di spostare il Grande Fratello Vip dal martedì al lunedì per la finale dei play-off per i Mondiali 2026. L’Italia gioca contro la Bosnia, ed è normale aspettarsi un picco di share; dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord, ora la Nazionale è pronta a sfidare la Bosnia. Visto lo share “traballante” del GF Vip, Mediaset ha preferito correre ai ripari e anticipare la puntata. “La prossima settimana andremo in onda lunedì, segnatevi l’appuntamento”.

Le scorse edizioni del GF Vip non sono state prive di difficoltà, tanto da subire diversi spostamenti di palinsesto. Ma è anche vero che avevano una durata monstre, cosa che non capiterà con questa edizione che, purtroppo, almeno per il momento, non ha segnato quel periodo di rinascita tanto sperato per il padre di tutti i reality show. Da tempo soffre di bassi ascolti, e nemmeno il ritorno di Ilary Blasi ha funzionato del tutto: un programma “usurato”, forse.

La battuta sul calcio e la connessione con Francesco Totti

Dopo la puntata di martedì 24 marzo del GF Vip, in Casa si è verificato il classico di ogni edizione, il “tutti contro tutti”. Certo, ci sono stati anche dei baci e degli avvicinamenti, ma non sono mancati di certo i veleni, come tra Raimondo Todaro e Giovanni Calvario, o ancora tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini. Nel momento del confronto tra Todaro e Calvario, come sempre le opinioniste sono intervenute in merito, e Cesara Buonamici ha fatto una battuta a sfondo calcistico. “Tu sei più esperta di me sul calcio”, ha detto alla conduttrice.

Ma Ilary Blasi, in realtà, non è mai stata una fan accanita del calcio, nonostante l’ex marito Francesco Totti, ex Capitano della Roma. “Ero esperta di calcio…”, un riferimento proprio a Totti. Ma poi ha aggiunto, per fare chiarezza: “Non ci ho mai capito niente”. E questo è niente: quando è stata da Gianluca Gazzoli, ospite a BSMT, ci era andata anche meno leggera: “Mi fa schifo fare sport o vedere lo sport, anche se in qualche modo mi gira intorno. Io sono pigra da morire, cerco di mangiare bene, ma lo faccio tendenzialmente per pulirmi la coscienza. (…) Il calcio? Per carità, brutto noioso. Il tennis peggio mi sento, perché almeno nel calcio sai l’ora di inizio e l’ora di fine, ma il tennis non sa mai quando finisce, questa cosa non la reggo proprio”.