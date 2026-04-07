Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro commuove tutti (pure Ilary Blasi) con la figlia Jasmine

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un lungo abbraccio e un ballo figlia-papà di fronte a cui era impossibile non commuoversi. Raimondo Todaro è riuscito nell’impresa (quasi) impossibile di emozionare in diretta Ilary Blasi. Durante la puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip infatti la conduttrice ha organizzato una sorpresa speciale per il concorrente.

Le lacrime di Raimondo Todaro per Jasmine

Nei giorni scorsi Raimondo Todaro aveva parlato ai compagni d’avventura della figlia Jasmine, nata dal legame con Francesca Tocca. Un tema, quello dei genitori divorziati, che tocca da vicino molte persone, compresa Ilary Blasi che ha vissuto un doloroso divorzio con Francesco Totti, papà di Cristian, Chanel e Isabel.

Nella casa del GF Vip, lontano dagli impegni e dal caos quotidiano, Raimondo si era lasciato andare ad alcune confessioni, parlando della sua condizione di papà separato e del dolore di non poter regalare alla figlia la gioia di vivere con suo padre.

“Jasmine è una bambina speciale, che meriterebbe di svegliarsi e di andare a dormire con il papà – aveva raccontato -. Questo non è possibile perché la vita ti mette davanti a delle scelte, non sempre si può volere tutto. So di fare il possibile e di averlo fatto, ma a volte non mi sento abbastanza”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono conosciuti quando erano giovanissimi, uniti dall’amore per la danza. Nel 2013 è arrivata Jasmine, prima figlia della coppia, poi le nozze, infine, nel 2019, la crisi. Un breve addio risolto anche grazie a Maria De Filippi (come raccontato dallo stesso Raimondo al GF Vip), sino alla scelta di separarsi definitivamente qualche tempo fa.

L’emozione di Ilary Blasi

Poco dopo, durante la diretta del 7 aprile, è arrivata una sorpresa per Raimondo Todaro. Il ballerino ha raggiunto la Mystery Room, dove si è confidato con Ilary Blasi.

“I miei genitori sono ancora uniti dopo anni, il mio sogno era di dare a mia figlia lo stesso – ha spiegato -. Non è successo. So che è amata, ha una super mamma che fa per due e ci tengo a ringraziarla perché Francesca fa un grande lavoro. Mia figlia è serena, non ho sensi di colpa nei suoi confronti. Noi abbiamo fatto il possibile e questo mi dà un certo senso di pace”.

A rendere questo momento ancora più emozionante l’abbraccio con Jasmine. La piccola ha raggiunto il suo papà, abbracciandolo e rassicurandolo, fra lacrime ed emozioni fortissime.

“Siete bellissimi – ha commentato Ilary in studio, visibilmente commossa -. Vorrei vedervi ballare insieme”. E così papà e figlia hanno improvvisato un ballo sulle note della colonna sonora di Aladdin.

“Io ti amo, sono tanto orgogliosa di te. Ti vedo sempre -, ha confessato Jasmine -. Ti amiamo tutti. Ti guardiamo sempre. Ti vogliamo tutti bene. Sono tanto orgogliosa di te”. Prima di separarsi la piccola ha regalato al suo papà una tovaglietta con cui dovrà mangiare ogni giorno al Grande Fratello Vip.

Il silenzio e il lungo applauso che ha accompagnato il loro ultimo abbraccio prima di salutarsi ha raccontato, più di mille parole, le emozioni scatenate da questo bellissimo incontro.