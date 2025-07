Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per la figlia Jasmine. E la Celentano commenta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Francesca Tocca e Raimondo Todaro di nuovo insieme per amore della figlia Jasmine. I due ballerini, un tempo marito e moglie, si sono ritrovati ancora una volta per applaudire la figlia 11enne al suo saggio di ballo. Nonostante sia giovanissima infatti Jasmine è già una star della danza con un talento ereditato dai famosi genitori.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro insieme per la figlia

A postare la foto che racconta la reunion fra i due ballerini è stata Francesca Tocca. Su Instagram la ballerina di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato uno scatto in cui sorride insieme alla figlia e a Raimondo Todaro. “Sei la mia stella Jasmine”, ha scritto, svelando tutto l’orgoglio di mamma per i risultati raggiunti da Jasmine.

Nelle immagini i due ballerini sembrano molto felici e sorridenti, segno di una ritrovata armonia dopo la separazione. Nonostante l’addio infatti Raimondo e Francesca hanno deciso di coltivare al meglio il loro rapporto per il bene della figlia. Proprio per questo hanno scelto entrambi di non mancare al suo saggio di danza.

In tanti hanno commentato il post della Tocca. Non solo Umberto Gaudino ed Emanuel Lo, colleghi ad Amici, ma anche Alessandra Celentano. L’insegnante di danza classica, temutissima nel talent, ha scritto: “No va beh ma la bambina? Meraviglia, ma deve studiare anche classico mi raccomandooooooo”. Jasmine avrà un futuro nella scuola? Per ora la piccola ha solo 11 anni, dunque bisognerà aspettare per scoprirlo.

La storia d’amore di Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno vissuto una delle storie d’amore più belle ed emozionanti nel mondo della danza. I due si sono conosciuti e innamorati quando lei aveva solamente 16 anni e lui 19. A unirli la passione per il ballo e la voglia di crescere insieme. Nel 2013 è nata Jasmine, la loro prima figlia, un anno dopo la coppia si è sposata.

Poi la crisi e la scelta di separarsi. Una distanza che non è durata a lungo. Nel 2021 infatti Raimondo e Francesca sono stati scelti per entrare nel cast di Amici di Maria De Filippi. Un lavoro che li ha avvicinati sempre di più, sino alla scelta di riprovarci di nuovo.

Nel 2025 però la coppia ha annunciato la separazione definitiva. Ospite di Verissimo di Silvia Toffanin, Francesca Tocca ha spiegato i motivi della scelta di mettere fine al matrimonio.

“Abbiamo dato tutti noi stessi in questa relazione, abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio per il nostro bene e per quello della bambina – aveva rivelato -. Però poi ci siamo resi conto che, più forzavamo la cosa, più ci stavamo facendo del male. Oggi c’è un bene che va oltre tutto”. Francesca aveva poi risposto con grande sincerità alla domanda della padrona di casa che le aveva chiesto se ci fosse qualche possibilità per un ritorno di fiamma. “Nella vita non si sa mai – aveva svelato -. Sono una persona molto istintiva, non dirò mai che è impossibile, dico che non lo so. Per il bene di entrambi serviva fare questo passo”.