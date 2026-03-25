GF Vip, Raimondo Todaro racconta il gesto di Maria De Filippi: “Mi fece tornare con Francesca Tocca”

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Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip racconta un retroscena inedito sulla sua relazione con Francesca Tocca, svelando che dopo la prima separazione a farlo riavvicinare alla moglie fu proprio Maria De Filippi.

Maria De Filippi, il gesto per Raimondo Todaro e Francesca Tocca

La conduttrice d’altronde è stata fondamentale per la carriera di entrambi. Francesca Tocca è stata per anni fra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi e anche Raimondo Todaro, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, è approdato nello show. Ma conduttrice non è stata solo una datrice di lavoro per i ballerini, è stata anche un’amica sincera e leale che, nel momento più difficile, ha cercato di riportare la pace nella coppia.

D’altronde la spiccata sensibilità della presentatrice e la sua capacità di favorire il dialogo in momenti complicati è sempre stata chiara a C’è Posta per Te. A svelare il retroscena è stato proprio Raimondo Todaro, concorrente del Grande Fratello Vip.

Durante una conversazione in giardino con Renato Biancardi, Raimondo Todaro ha spiegato “Con me è stata fantastica, prima che cominciassi a lavorare lì Quando mi sono separato per la prima volta da Francesca, lei mi ha invitato in un ufficio per cercare di farci fare pace. Mi ha fatto un ‘C’è posta per te’ privato. E io ancora non lavoravo da lei”.

Nella crisi fra Raimondo Todaro e Francesca Tocca dunque l’intervento di Maria De Filippi sarebbe stato decisivo per riappacificare i due ballerini, portandoli a superare una crisi segnata anche dal flirt della ballerina con un concorrente di Amici.

La storia d’amore di Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Insieme da moltissimi anni, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono conosciuti, grazie all’amore per la danza, quando lui aveva 18 anni e lei 16. Un amore coronato dalle nozze nel 2014 e dalla nascita di Jasmine, la figlia della coppia che oggi ha 11 anni.

Nel 2020 la prima crisi li aveva portati a dirsi addio poi, come abbiamo scoperto in queste ore grazie al Grande Fratello Vip, sarebbero tornati insieme grazie anche all’intervento di Maria De Filippi. All’epoca Francesca aveva iniziato a frequentare Valentin, allievo di Amici con cui era nato un flirt, poi il ritorno di fiamma nel 2021, con la scelta di restare insieme.

La storia d’amore però poco dopo è naufragata definitivamente. Un addio di fronte al quale Raimondo Todaro non ha rimpianti. Già qualche giorno fa il ballerino aveva parlato dell’ex compagna, affermando di aver costruito con lei un ottimo legame. Oggi è fidanzato con un’altra donna, la sua identità è misteriosa, ma sarebbe una famosa tiktoker che si occupa di fitness.

“Ci abbiamo riprovato, siamo stati insieme altri tre anni e poi ci siamo rilasciati a novembre 2024 – ha spiegato agli altri inquilini, parlando dell’addio a Francesca Tocca e dei vari tentativi di riconciliazione -. Andiamo molto d’accordo, lei è una persona fantastica. Ho la serenità di dire ‘c’ho provato’, abbiamo fatto il massimo, ma lo sa anche lei. Io per questo posso dire che di rimpianti non ne ho”.