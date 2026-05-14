GF Vip, Antonella Elia contro Renato: “Da Lucia solo per vincere”. La lite e l’intervento di Todaro

Il riavvicinamento fra Renato e Lucia fa discutere e scatena una lite accesa fra Antonella Elia e Raimondo Todaro.

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Il Grande Fratello Vip è ormai giunto alle battute finali e lo scontro fra i concorrenti del reality è sempre più acceso. L’ultima lite è quella fra Antonella Elia e Renato Biancardi. La showgirl infatti ha accusato il cantante di essersi avvicinato a Lucia solamente per vincere. Una discussione che ha coinvolto anche Raimondo Todaro.

Lucia e Renato di nuovo vicini, l’attacco di Antonella Elia

Il riavvicinamento fra Lucia Ilardo e Renato Biancardi ha riacceso le discussioni, in tanti infatti sono convinti che il cantante si sia riavvicinato all’ex concorrente di Temptation Island solamente per vivere di luce riflessa, in quanto Lucia è stata scelta come terza finalista del GF Vip.

Una mossa strategica di cui gli inquilini hanno iniziato a parlare a tavola, dando vita ad una vera e propria lite fra Antonella Elia e Raimondo Todaro, accorso per difendere e aiutare l’amico.

“Ormai lui e Lucia sono fidanzati quindi devono essere lasciati in disparte a farsi le confidenze d’amore – ha commentato Antonella -. Si sono legati da ieri, da quando lei è diventata finalista”. Raimondo Todaro a quel punto è intervenuto, cercando di difendere l’amico e affermando che da più di un mese Renato e Lucia avrebbero iniziato a dormire insieme.

“Sei un buonista, non ti agitare”, l’ha liquidato Antonella. Il ballerino però ha insistito: “Dite una cosa che è bruttissima e sbagliatissima. Tutte le sere stanno almeno due ore sotto le coperte. A volte capita che si sveglino la mattina nello stesso letto”.

Alessandra Mussolini ha appoggiato la tesi di Antonella Elia, criticando Raimondo Todaro: “La tua è una reazione fuori luogo”, ha detto, ma lui ha risposto: “Non ti permettere proprio. Dire che Renato dorme con Lucia perché è finalista è una bugia, una cosa falsa. Io non vivo su Marte, so benissimo quando si sono baciati. Ieri è stata la prima notte che Renato ha dormito tutta la notte con Lucia”.

I dubbi su Raimondo Todaro al GF Vip

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello Vip, in tanti avevano espresso dei dubbi nei confronti di Raimondo Todaro, accusato di seguire strategie e di non volersi allontanare da Francesca Manzini solo per piacere al pubblico.

“Penso di essere molto diretto e di aver discusso in modo frontale con chi capitava in quel momento – aveva detto lui -. Sono sveglio perché nella vita bisogna esserlo però i calcoli che ho fatto erano matematici. Adriana è forte mentre su Raul mi sono sentito di dargli l’immunità perché era a rischio, sono cose semplici. Con Francesca Manzini ci parlo ma qui dentro sono quello che la critica di più”.

“Lo abbiamo visto cambiare strategia – aveva detto Selvaggia Lucarelli -. Il primo Raimondo era istintivo, irascibile, irruento. Dopo c’è stato un giro di boa ed è diventato saggio, fa spogliatoio con gli uomini e usa le doti di ballerino per intortare le donne”.

In quell’occasione Antonella Elia aveva espresso qualche dubbi nei confronti del ballerino, ma aveva spiegato: “Purtroppo lui mi è simpaticissimo, mi intorta come vuole”.