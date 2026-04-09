GF Vip, la crisi di Antonella Elia: “Perché devo subire tutto questo?”. Interviene Todaro

Al "GF Vip" si sono alzati un po' troppo i toni e le provocazioni non sono passate inosservate: Antonella Elia in crisi nera

Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Antonella Elia

In questa edizione del Grande Fratello Vip c’è una “provocatrice”: Alessandra Mussolini sa sempre dove colpire. Lo ha già fatto con Adriana Volpe, anche in puntata (emulandola per mostrare a tutti come prepara le torte), ed è successo anche con Antonella Elia, che ha vissuto un momento di crisi, tanto da richiedere l’intervento di Raimondo Todaro.

GF Vip, la crisi di Antonella Elia: cosa è successo

Galeotto è stato un bacio sulla guancia: sì, perché dopo il saluto di Alessandra Mussolini ad Antonella Elia, è successo di tutto. “È fasullo, il famoso bacio di Giuda. Non ci credo, è tutto fasullo, è tutta una barzelletta”, ha commentato così la Elia, rivolgendosi contro la Mussolini. Il caos si è scatenato dopo che la Mussolini ha salutato tutti con un bacio, ma la Elia non ha creduto al suo gesto.

“Tu vuoi arrivare allo scontro finale ma io non ci casco, cornacchia, anzi avvoltoio. Io devo vivere con questa giorno e notte. È giusto che una ti imiti in questo modo? Ma non c’è una tutela? Io non sono quella. Perché devo subire questo? Perché sono qui dentro? Ma perché devo subire questo, perché?”. Subito dopo è intervenuto immediatamente Raimondo Todaro, che ha accompagnato la Elia fuori in giardino. Poi le parole di Adriana Volpe, che non ha nascosto la sua preoccupazione. “Abbiamo superato i limiti, abbiamo esagerato”.

Clima sempre più teso nella Casa del GF Vip

Ogni tensione, però, sembra destinata a non poter essere appianata tanto presto. “Tutto questo non fa più ridere. Non c’è più armonia e non sono nemmeno più scherzi. Alessandra sta ferendo delle persone. Appena sentiamo una provocazione dobbiamo fermare chiunque la faccia”, Adriana Volpe è stata un po’ la voce della ragione, anche perché i toni si sono alzati un po’ troppo. “Facciamo capire ad Alessandra che è troppo, che ha esagerato. Qui finisce malissimo. Se io voglio e so dove farlo ti faccio uscire pazzo. E poi il gioco si trasforma in uno schifo”, questo il parere di Renato Biancardi.

La stessa Antonella Elia, però, secondo Paola Caruso, avrebbe provocato e detto cose pesanti. Dopo la presa in giro della Mussolini, la Elia in effetti non si è tirata indietro inizialmente: “Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso?! Ammazza che brutte gambe storte che hai. (…) Basta, mi hai rotto! Ora le salto agli occhi, le strappo tutti i capelli e le metto le mani addosso. Come faccio? Qui è un continuo e io non reggo più. Adesso torno di là ed esplodo”. Ed ecco perché l’intervento di Raimondo Todaro è stato tempestivo.

La prossima puntata del GF Vip va in onda venerdì 10 aprile, e di certo questo sarà uno degli argomenti trattati. Negli ultimi giorni, del resto, sempre in Casa non sono mancate affatto le tensioni e i momenti di caos: al momento, dopo un inizio fiacco, il reality ha recuperato negli ascolti, con la finale posticipata al 5 maggio. Da mercoledì 22 aprile, inoltre, diremo addio al raddoppio settimanale.