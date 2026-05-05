GF Vip, Antonella Elia litiga con Alessandra Mussolini poi prende a testate la porta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nuova lite al Grande Fratello Vip fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini che sembrano ormai arrivate ai ferri corti. Nella casa di Cinecittà d’altronde si respira ormai da giorni un’aria pesante, fra discussioni anche molto accese e scontri che non lasciano scampo.

Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: la lite e le testate alla porta

Ormai da giorni Antonella Elia e Alessandra Mussolini giocano a punzecchiarsi e attaccarsi, ma le liti fra le due donne del GF Vip spesso degenerano. L’ultima discussione è scoppiata a causa della postazione trucco, proprio durante il risveglio dei concorrenti. Alessandra Mussolini, svegliandosi, ha trovato il suo spazio di fronte allo specchio occupato dai prodotti di Antonella Elia e ha iniziato a lamentarsi.

Le sue parole non sono piaciute alla showgirl che l’ha immediatamente attaccata: “Appena si sveglia inizia a rompere, è un incubo – ha tuonato -. Ma ci si può svegliare e subire l’attacco di quella. Cosa devo fare? Do le testate alla porta”. Poco dopo Antonella ha iniziato a farlo davvero, prendendo a testate la porta della casa del GF Vip.

Un atteggiamento che è il sintomo di una insofferenza sempre più forte e diffusa. In tanti sono convinti che la situazione stia degenerando e che presto Antonella Elia e Alessandra Mussolini arriveranno alle mani. Solo poche ore prima questa lite infatti la showgirl aveva preteso di chiudere la porta della camera perché infastidita dal tono di voce della Mussolini, intenta a parlare con Francesca Manzini.

“Se chiudi quella porta, finisce male”, aveva urlato Alessandra, spingendo contro l’ingresso una poltrona. Poco dopo la situazione era peggiorata, Antonella aveva afferrato la porta, trattenendola per qualche istante. Un episodio che aveva diviso la casa fra Marco Berry e Adriana Volpe, pronti a schierarsi dalla parte di Antonella, e Lucia Ilardo, pronta a difendere l’ex parlamentare.

La lite fra Marco Berry e Alessandra Mussolini

Le tensioni che vanno avanti da giorni non riguardano solo Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Nei giorni scorsi l’ex parlamentare infatti si era scontrata con il prestigiatore in una discussione che aveva diviso i concorrenti.

“Lui fa finta di fare il moderato, poi esce la vera natura… e la tua è una natura violenta, tu sei una persona violenta, tu sei una persona che insulta e sei consapevole di quello che stai facendo”, aveva tuonato la Mussolini, infastidita dai commenti sul suo cognome.

La Elia era intervenuta per difendere Berry: “Quello che stai dicendo è molto grave”, aveva detto. La discussione era andata poi avanti di fronte agli altri concorrenti. “Io non ti guardo proprio, tu sei una persona cattiva – aveva concluso la Mussolini. Sei il più str***o qua dentro e io non ti voglio vedere”.

Poco dopo Marco Berry, arrabbiato per quanto accaduto, aveva minacciato di lasciare la casa del GF Vip. “Me ne vado, non sto qui a farmi dare del violento. Hanno detto che faccio paura alle donne e che sono aggressivo”, aveva detto, facendo le valigie.

Una scelta che aveva scatenato la reazione di Antonella Elia che, in preda alle lacrime, aveva iniziato a gridare “Iene!” contro Francesca Manzini e Alessandra Mussolini.