Charlotte Casiraghi senza trucco e perfetta in giacca e camicia: il look chic senza sforzo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Charlotte Casiraghi

Lezioni di stile da Charlotte Casiraghi. Ospite del Salone del Libro di Parigi, dove ha presentato il suo romanzo La Fêlure, la Principessa ha sorpreso tutto con un look effortlessly chic, caratterizzato da zero make-up e giacca oversize.

Il look di Charlotte Casiraghi al Salone del Libro

Era tra gli ospiti più attesi del Salone del Libro di Parigi e non ha deluso le aspettative: Charlotte Casiraghi ha preso parte alla kermesse letteraria nella capitale francese sfoggiando un look elegante nella sua semplicità. Da sempre ambasciatrice di uno stile chic ma autentico, la Principessa ha presentato il suo primo libro La Fêlure scegliendo un completo maschile e facendo a meno del make-up.

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Charlotte ha indossato un blazer oversize di colore blu navy, con spalle strutturate e taglio ampio. Sotto la giacca, faceva capolino una semplice camicia bianca sbottonata al collo e infilata in una cintura per definire il punto vita. A completare l’ensemble, un paio di pantaloni larghi con pinces.

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Gli accessori? Orecchini discreti, una sottile collana con pendente e diversi anelli alle dita. Per quanto riguarda il beauty, infine, Casiraghi ha scelto la via della semplicità: capelli castani sciolti con riga laterale e trucco quasi inesistente, per mettere in risalto l’incarnato fresco e luminoso.

Charlotte Casiraghi, l’appuntamento con la letteratura

Charlotte Casiraghi si trovata al Salone del Libro di Parigi per presentare il suo libro La Fêlure, un libro in cui si intrecciano riflessioni letterarie, filosofiche e personali. Al centro del volume, ci sono approfondimenti su opere di grandi autori come Francis Scott Fitzgerald, Marguerite Duras, Ingeborg Bachmann, Anna Akhmatova e Bernard Moitessier.

Non si tratta di un debutto assoluto per la terzogenita di Carolina di Monaco: nel 2018 aveva pubblicato, insieme al suo professore di filosofia Robert Maggiori, il libro Archipel des passions. Otto anni dopo, Charlotte si sente pronta a muovere i prima passi da sola, e ne ha tutte le ragioni: dal 2015 è infatti direttrice dei Rencontres Philosophiques de Monaco, un’associazione che promuove conferenze e dibattiti filosofici per avvicinare il grande pubblico a queste tematiche.

Lo stile di Charlotte Casiraghi

Che si tratti di un dibattito filosofico, di una serata di gala o di un evento sportivo, Charlotte Casiraghi riesce sempre a restituire attraverso i suoi look un’immagine elegante e raffinata, ma mai esagerata, proprio come sua mamma Carolina. La Principessa di Monaco ha mostrato in più occasioni di avere una vera e propria predilezione per i tailleur in tweed, marchio di fabbrica della Maison Chanel, di cui è testimonial dal 2021.

Quando è invece invitata a partecipare ad incontri intellettuali, Casiraghi sceglie quasi sempre la via della semplicità, puntando nella maggior parte dei casi su pantaloni, giacche e scarpe basse: oltre al già citato appuntamento con il Salone del Libro, infatti, la 39enne ha optato per un outfit casual chic anche nel corso di un incontro alla Médiathèque Carolineper presentare il suo libro.

Insomma, più che sui red carpet, Charlotte sembra essere a proprio agio negli eventi intimi e raccolti in cui può esprimere la sua anima più discreta.