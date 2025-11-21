Charlotte Casiraghi, i segreti del suo nuovo libro

Charlotte Casiraghi sta promuovendo il suo secondo libro che s'intitola "La Fêlure": rivelato il suo contenuto segreto

Pubblicato: 21 Novembre 2025 12:21

Charlotte Casiraghi prosegue nella sua carriera di scrittrice. A gennaio 2026 esce il suo secondo libro che s’intitola, La Fêlure, che in italiano può essere tradotto con “frattura”. Il suo editore ha spiegato che non si tratta né di un saggio né di una autobiografia. Ma la figlia di Carolina di Monaco ha vissuto molte esperienze di rottura, dalla morte di suo padre Stefano Casiraghi alla fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam.

