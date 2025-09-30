Classe 1985, Beatrice Borromeo è discendente di una delle famiglie nobiliari più importanti d’Italia. Ma invece di adagiarsi negli allori, comincia a lavorare giovanissima. Ad appena 15 anni sfila per brand di moda prestigiosi. Dopo la laurea in scienze giuridiche e un master in giornalismo, la Borromeo intraprende la carriera di giornalista. Nel 2015 sposa Pierre Casiraghi, hanno due figli, Stefano e Francesco e una bambina in arrivo entro il 2025.
Beatrice Borromeo, icona di fascino e stile
Beatrice Borromeo, la vita da favola di una icona di stile contemporanea che si divide tra moda, inchieste e famiglia con Pierre Casiraghi