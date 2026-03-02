Beatrice Borromeo, Stefano Casiraghi ha compiuto 9 anni e assomiglia tanto al nonno

Stefano, il figlio maggiore di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, ha compiuto nove anni e assomiglia sempre più a suo nonno paterno

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Da sinistra: Maximilian Casiraghi, Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo e Stefano Casiraghi

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno festeggiato il compleanno del loro primogenito, Stefano, che il 28 febbraio ha compiuto nove anni e assomiglia tanto al papà e al nonno, scomparso troppo presto.

Beatrice Borromeo, festa di famiglia senza clamori

Come è nello stile di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, la festa per i nove anni di Stefano Casiraghi, primo dei loro tre figli, nato il 28 febbraio 2017, è avvenuta in forma privatissima e in famiglia.

Nessun messaggio via social nei profili dei genitori o degli zii, né alcun augurio ufficiale da parte della Rocca né un nuovo ritratto per celebrare il compleanno.

D’altro canto, il piccolo Stefano non ha alcun ruolo istituzionale nella Rocca, anche se è ottavo nella linea di successione al trono. Anche se non è nemmeno Principe, come non lo è suo padre Pierre, visto che il titolo viene passato solo attraverso la linea maschile e non anche femminile.

Beatrice Borromeo, perché i suoi figli non hanno titoli nobiliari

Considerando i rami recenti dell’albero genealogico della famiglia principesca, Pierre non ha ottenuto il titolo di Principe perché è figlio dell’imprenditore Stefano Casiraghi e della Principessa Carolina di Monaco che, in quanto donna, non ha potuto conferire ai figli alcun titolo nobiliare.

Perciò, Charlotte, Pierre e Andrea Casiraghi non sono Principessa e Principi. Fa eccezione la loro sorellastra Alexandra di Hannover, perché ha ereditato i titoli nobiliari dal padre, Ernst August di Hannover, dal quale ha ottenuto il diritto di essere chiamata “Sua Altezza Reale”. In questo modo, la figlia più piccola di Carolina di Monaco è la più titolata del Principato.

Getty Images

Alexandra però è fidanzata con un “borghese”, Ben Sylvester-Strautmann. Se la loro relazione sfocerà con un matrimonio e dei figli, nessuno degli eredi avrà un titolo.

In conclusione, al momento nessuno dei nipoti di Carolina è o sarà blasonato. Ma un riconoscimento nobiliare non fa certo la felicità. Mentre davvero molto uniti e sereni sono Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi che, tra l’altro, lo scorso ottobre sono diventati genitori per la terza volta e per la prima volta di una bambina, Bianca.

Beatrice Borromeo, il legame speciale tra Stefano e il nonno

Infatti, la coppia ha avuto prima di lei due maschi, Stefano appunto nato nel 2017, e Francesco, nel 2018. Al primogenito Beatrice e Pierre hanno voluto dare il nome del nonno paterno, Stefano Casiraghi, morto in un incidente nautico nel 1990 quando aveva appena 30 anni.

Pierre condivide col padre la passione per le barche, tanto che la scorsa estate ha vinto l’Admiral’s Cup per lo Yacht Club di Monaco.

Getty Images

I suoi figli sono ancora troppo piccoli per capire se condividono la passione di famiglia per il mare, anche se Francesco era presente alla premiazione di suo papà per la vittoria della regata.

Di certo, il primogenito di Beatrice e Pierre ha un legame speciale col nonno, visto che è il suo omonimo, ma non solo. Stefano ha ereditato dai Casiraghi gli stessi tratti del viso e quei capelli biondi, un po’ ribelli che caratterizza gli uomini di famiglia.