Test: Che donna sei?

C’è ancora spazio per celebrare la Giornata Internazionale della Donna in questo mondo così in bilico, in cui vengono calpestati i diritti di molti, la pace è in pericolo e il clima è compromesso? Lo spazio c’è, ed è anche tanto. Perché le donne sono in prima linea nella ricerca della pace, nella battaglia per i diritti umani, nella difesa dell’ambiente. Sono sempre protagoniste del cambiamento e pronte a battersi con coraggio per le cause più urgenti.

Donne senza diritti

L’8 marzo è l’occasione per riflettere su quanto sia potente la forza femminile ma anche su quanto vada protetta, oltre che favorita. Nello studio, sul lavoro, nella cultura, nello sport, le donne brillano per talento, preparazione, creatività. Ma c’è ancora da combattere per i diritti femminili, non solo nella nostra società ma a livello mondiale. In ogni angolo della Terra ci sono donne discriminate, sfruttate, violentate, uccise, mutilate, deturpate, picchiate, costrette a sposarsi da bambine, dimenticate.

L’8 marzo si celebra per loro, ma anche per tutte le vittime di femminicidio (in Italia, 120 nel 2023), stalking, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, come pure per le donne il cui lavoro viene svalutato: nel nostro paese le donne guadagnano circa il 15% in meno degli uomini. Ma consoliamoci: la parità in busta paga tra lavoratori e lavoratrici è prevista per il 2154.

Conquiste da proteggere

L’8 marzo è anche lo spunto per ricordarci di proteggere i diritti più basilari: alla salute, all’autodeterminazione e all’istruzione. Non solo per tutte noi, ma anche per le bambine che saranno le donne del futuro. Il nostro benessere, fisico e mentale, è imprescindibile e necessario per tutte, dalle neonate alle più mature. Ogni donna, poi, deve poter scegliere sulla sua sessualità e la riproduzione.

L’accesso allo studio, invece, è il nutrimento che porta le donne a imporsi nel mondo del lavoro, ma anche ad ampliare i propri orizzonti culturali e a realizzare i propri sogni. L’8 marzo è il momento per pensare a tutto quello che abbiamo ottenuto e a quello che abbiamo ancora da conquistare, ma anche a come difendere ciò che ci siamo guadagnate, perché ogni diritto va sempre tutelato: non ci vuole poi molto a rimetterlo in discussione o a cancellarlo.

Una festa di speranza per tutte

Concediamoci quindi di festeggiare l’8 marzo con la speranza che il mondo sia sempre di più un luogo sicuro e accogliente per tutte le donne, ricco di opportunità per essere felici e orgogliose di quel che abbiamo conquistato per noi e per quelle che verranno.

