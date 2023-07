Test: sei fatta per le relazioni a distanza?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Sei fatta per le relazioni a distanza? Scoprilo con il nostro test

L’amore è una cosa semplice. A essere complicate, invece, sono le persone e di conseguenza tutte le relazioni che costruiamo. Una realtà, questa, che si fa più evidente soprattutto negli affari di cuore.

Ed è proprio del cuore, quello al quale non si comanda, che voglio parlarti oggi. E più nello specifico delle relazioni a distanza. Suggestivi, romantici e funzionali per qualcuno, assolutamente impossibili per altri, questi legami da sempre spaccano l’opinione pubblica tra chi crede che possa funzionare e chi li ritiene un’utopia.

In realtà, una risposta unica non esiste. Tutto, infatti, dipende dall’impostazione del rapporto, dalle aspettative e dai piani per il futuro, ma anche e soprattutto dal carattere. Quello che posso dirti, però, è se tu sei fatta per le relazioni a distanza. Ti basterà rispondere alle domande del nostro test per scoprirlo.

Relazioni a distanza: funzionano davvero?

Come abbiamo anticipato, non sempre le relazioni a distanza mettono d’accordo le parti coinvolte. Come tutti i rapporti, ovviamente, anche queste richiedono impegno e reciprocità. Sono le abitudini, invece, a cambiare. O comunque ad assumere forme che non consideriamo universali.

Può essere difficile gestire una relazione a distanza, è vero. E lo è soprattutto quando nascono delle incomprensioni che non possono essere risolte attraverso quello sguardo di complicità che, spesso e volentieri, sa mettere a tacere ogni dubbio.

Eppure, esistono persone che considerano la lontananza un vero e proprio toccasana per il benessere della coppia, e del partner stesso. E non sbagliano in realtà. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’University of Colorado Boulder, infatti, il segreto della felicità di coppia sta proprio nella lontananza. Gli esperti hanno rivelato che il desiderio di rivedere il partner, anche dopo periodi prolungati di assenza, non farebbe altro che tenere vivo il fuoco della passione.

Come abbiamo anticipato, dunque, la verità è che non esistono risposte giusto o sbagliate. La relazione a distanza può fare bene alla coppia, non solo perché mantiene vivo il desiderio e rende la qualità del tempo trascorso insieme migliore, ma anche perché permette ai due partner di avere tempi e spazi da gestire in totale autonomia.

Dall’altra parte, però, il pericolo dell’incomprensione è sempre in agguato, ma non è l’unico. Bisogna considerare la mancanza fisica dell’altro, una fiducia che spesso non è totale e la gelosia, che con la distanza può trasformarsi in un problema tutt’altro che da sottovalutare.

Quindi, come capire se una relazione a distanza può funzionare? Per avere una risposta chiara e concreta, occorre guardarsi dentro ed esporre con tutta onestà, a se stessi e al futuro partner, quello che ci si aspetta dal rapporto, sia nel presente che nel futuro.

Sei fatta per le relazioni a distanza? Scoprilo con il nostro test

Se sei qui è perché, probabilmente, ti stai chiedendo se quella frequentazione iniziata per caso durante una vacanza può davvero trasformarsi in una relazione più seria, anche se tu e lui vivete a chilometri di distanza.

Il primo consiglio è quello di prenderti del tempo e valutare tutte le opzioni che hai a disposizione. Devi fare un lavoro onesto su te stessa, chiedendoti cos’è che vuoi davvero da questo rapporto, sia nel breve che nel lungo termine.

Se le risposte ti generano ancora confusione e non riesci a prendere una decisione, allora non ti resta che rispondere alle domande del nostro test per scoprire se sei fatta per le relazioni a distanza. Il risultato potrebbe sorprenderti.