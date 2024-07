Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati: “Cose gravissime”

Fonte: Getty Images Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono stati legati dal 2021 al 2024

Francesco Chiofalo torna a far parlare di sé. Dopo la tanto discussa operazione agli occhi, e la volontà di voler allungare le gambe, il Lenticchio di Temptation Island ha annunciato la rottura con Drusilla Gucci. Una relazione durata tre anni, tra vari tira e molla, e che ora sembra essere giunta al suo capitolo finale. Il personal trainer romano ha assicurato che sono accadute cose piuttosto gravi e per cui questa volta non ci sarà alcun ritorno di fiamma.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non stanno più insieme

In un video pubblicato su Instagram, dove spiccano i suoi nuovi occhi azzurri, Francesco Chiofalo ha rivelato di non essere più legato a Drusilla Gucci, vista qualche anno fa a L’Isola dei Famosi. “Oggi è una giornata piuttosto complicata per me perché io e Drusilla ci siamo lasciati, per sempre, definitivamente – ha detto il 35enne – Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto, molto gravi, che adesso non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là”.

“Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti, pessimi”, ha continuato Francesco Chiofalo. E poi ancora: “Quello che posso dire io è che durante questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti”.

Infine una richiesta ai suoi follower: “Vi chiedo oltretutto di avere rispetto per questo momento perché comunque siamo stati tanti, tanti anni insieme e per noi è un momento difficile e io sono anche piuttosto dispiaciuto”. Nessun commento da parte dell’ereditiera che, nei mesi scorsi, non aveva appoggiato la scelta dell’ormai ex fidanzato di operarsi per cambiare il colore degli occhi.

Dopo che l’annuncio di Francesco Chiofalo ha fatto il giro del web, è intervenuto l’esperto di gossip Alessandro Rosica, conosciuto anche come Investigatore Social, che ha assicurato che la relazione tra l’ex volto di Temptation Island e Drusilla Gucci è stata vera solo all’inizio perché poi non è stata altro che “un caffè allungato e finto”.

A detta di Rosica, dunque, i due avrebbero finto un sentimento solo per interesse mediatico. “Proprio ora che si avvicinano inchieste di giornalisti su influencer che sponsorizzano fuffa guru, che strano!”, ha aggiunto l’Investigatore.

La tormentata storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Francesco Chiofalo, che in passato ha amato Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi, ha incontrato Drusilla Gucci nel 2021 grazie ad alcuni amici in comune dopo la partecipazione dell’ereditiera a L’Isola dei Famosi. Chiofalo ha conosciuto la madre di Drusilla e subito dopo la coppia è apparsa affiatata e unita per il primo red carpet al Festival di Venezia. Successivamente sono sorti dei problemi, soprattutto per lo stile di vita differente e la lontananza (lui a Roma, lei a Firenze). Nonostante vari annunci la convivenza non è mai arrivata.

A peggiorare la situazione l’interesse che Francesco Chiofalo ha mostrato nei confronti dell’attrice Malena a La Pupa e il Secchione. Discussioni, una crisi profonda e poi la rottura. In seguito Chiofalo e Drusilla ci hanno riprovato ma il loro rapporto è sempre stato al centro di liti e incomprensioni. Ora l’ultimo capitolo di questa storia turbolenta: quello della separazione definitiva.