Una Lamborghini distrutta e vite messe in pericolo: Chiofalo ha raccontato l'incidente e risposto agli hater

IPA Francesco Chiofalo parla dopo l'incidente a Dubai

L’influencer Francesco Chiofalo ha vissuto un’esperienza terribile. È infatti una delle persone ferite in un incidente d’auto avvenuto a Dubai. A bordo di una Lamborghini, ha rischiato enormemente e non solo. Questa bravata sarebbe potuta terminare in tragedia, come ha precisato lui stesso.

Cos’è successo

Alcuni utenti avevano gridato al caso social con poca concretezza. Altri lo avevano accusato invece d’aver messo a rischio delle vite per una bravata. A rispondere a tutti ci ha pensato proprio Francesco Chiofalo, che a Fanpage ha rivelato alcuni dettagli.

Sappiamo che il viaggio a Dubai è d’affari, principalmente. È infatti impegnato con possibili accordi con degli imprenditori. Al suo fianco in auto c’era un suo amico, Carmelo. Erano diretti a una serata ma non erano soli nella Lamborghini, almeno inizialmente.

IPA

Il compagno aveva infatti con sé un autista personale, che però ha avuto dei problemi di salute ed è stato costretto a lasciarli. E allora? “Non si poteva lasciare la Lamborghini in mezzo alla strada. Vedendo che il mio amico aveva bevuto, gli ho detto ‘ti accompagno io’. Ma non me la sentivo di guidare una macchina tanto costosa. Avevo anche difficoltà con la segnaletica locale”.

Nonostante l’appartamento fosse a circa 10 minuti di distanza, l’amico non è riuscito a restare sveglio e vigile: “Gli ho detto di cercare di stare sveglio ma ha perso il controllo. Ha fatto un testacoda e poi un bel botto. La macchina è distrutta”.

Litigio e rischio: qualcuno poteva morire

Un incidente decisamente evitabile, ha spiegato Chiofalo. Quando l’uomo ha preso una curva, ha dato un’accelerata eccessiva alla Lamborghini, perdendone il controllo. Un eccesso dovuto all’alcool che ha fatto perdere la testa all’influencer.

Ne è così nata una dura discussione: “Gli avevo detto di andare piano e invece ha accelerato. Mi ha chiesto scusa ma ci tengo a specificare che non era ubriaco fradicio. Non è che non fosse in grado di comprendere o stare in piedi. A quel livello non sarei mai salito in macchina. Avevamo diviso due bottiglie di prosecco in 10 persone. Io, invece, sono quasi astemio. Per fortuna alle 4 del mattino la strada era vuota ma so che potevamo ammazzare qualcuno”.

Come sta Francesco Chiofalo

Le foto del suo ricovero sono diventate virali ma Francesco Chiofalo è stato già dimesso. La verità è che non ha subito gravi danni, fortunatamente. Lo hanno ricoverato perché ha già subito un intervento per un tumore al cervello.

IPA

I medici non hanno dunque voluto correre rischi: “Poteva essersi spostata la placca che ho in testa”. Per fortuna, nonostante il forte dolore iniziale, ha solo riportato una contrattura al collo. Il collare per qualche giorno e nulla di più.

Critiche e ipotesi fake

Le critiche piovute su di lui sui social non riguardano però soltanto l’incidente e il rischio corso e fatto correre. Alcuni non credono alla sua narrativa. Accusato di raccontare sempre disgrazie, così da attirare l’attenzione del pubblico. Un modo per restare “rilevante”.

Non rimpiange l’aver pubblicato il video, perché “l’influencer è colui che documenta la propria vita attraverso i social. (…) Chi racconta solo il bello è il marchio dei social”.