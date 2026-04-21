Mielofibrosi, cos’è e come si affronta questa malattia del sangue

La mielofibrosi è una forma tumorale che colpisce il midollo osseo, compromettendo la normale produzione delle cellule del sangue.

Quali sono i sintomi e le possibili cure: un approccio multidisciplinare e un percorso assistenziale pensato per il paziente e la sua famiglia.

Ne abbiamo parlato durante l’evento live, trasmesso sulle nostre piattaforme di Facebook, Instagram e YouTube, con Alessandra Ricco – MD, Dirigente medico, Ematologia con Trapianto, del Policlinico di Bari.