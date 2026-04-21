Mielofibrosi, cos’è e come si affronta questa malattia del sangue

Una patologia che colpisce il midollo osseo e che compromette la produzione di cellule del sangue: come riconoscerla e quali sono le cure possibili

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Redazione

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La mielofibrosi è una forma tumorale che colpisce il midollo osseo, compromettendo la normale produzione delle cellule del sangue.

Quali sono i sintomi e le possibili cure: un approccio multidisciplinare e un percorso assistenziale pensato per il paziente e la sua famiglia.
Ne abbiamo parlato durante l’evento live, trasmesso sulle nostre piattaforme di Facebook, Instagram e YouTube, con Alessandra Ricco – MD, Dirigente medico, Ematologia con Trapianto, del Policlinico di Bari.
In collaborazione con GSK

Le indicazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo e divulgativo e non intendono in alcun modo sostituire la consulenza medica con figure professionali specializzate. Si raccomanda quindi di rivolgersi al proprio medico curante prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione riportata e/o per la prescrizione di terapie personalizzate.

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