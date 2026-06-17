Pupo affronta l’esame di Maturità: il cantante torna studente a 70 anni

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IPA Pupo è pronto per l'esame di Maturità

Settant’anni, una carriera musicale che ha attraversato generazioni e una voglia di mettersi in gioco che non accenna a spegnersi. Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, è pronto a vivere la sua personalissima Notte prima degli esami.

Nessuna cover del celebre brano di Antonello Venditti, ma un vero e proprio ritorno sui libri: il cantante si prepara infatti ad affrontare gli esami di Maturità 2026 e conquistare quel diploma che gli è sempre mancato.

Pupo torna studente e si prepara alla Maturità

Mentre migliaia di studenti e studentesse affrontano la prima prova dell’esame di Stato, tra i banchi c’è anche un volto molto conosciuto della musica italiana. Pupo ha infatti deciso di sostenere l’esame di Maturità all’istituto Minerva di Roma, dove punta a conseguire il diploma del liceo delle Scienze umane a indirizzo economico-sociale.

Una nuova sfida per il cantante, che ha raccontato di sentirsi pronto e di non avere particolare ansia.

Tutto parte, ovviamente, dalla prima prova di italiano. Il cantante ha spiegato a Il Corriere della Sera, che tra gli autori che conosce meglio ci sono Pirandello e D’Annunzio, mentre ammette di sentirsi meno sicuro su Calvino e Montale. Più tosta, invece, la prova di diritto.

Grande tranquillità, però. Del resto, dopo una carriera trascorsa sui palchi di tutto il mondo, affrontare una commissione d’esame sembra non spaventarlo particolarmente.

L’obiettivo è chiaro: raggiungere 80 punti. E se il risultato dovesse essere quello sperato, i festeggiamenti sono già in programma. Pupo ha infatti promesso un concerto in classe e una grande festa a Ponticino, il paese toscano a cui è profondamente legato.

Anche il look per il grande giorno è già stato scelto: doppiopetto blu, camicia bianca, Rolex al polso e una delle sue amate penne Montblanc nel taschino. Perché anche la Maturità, in fondo, merita un outfit all’altezza dell’occasione.

Perché Pupo ha deciso di fare la Maturità a 70 anni

Negli ultimi anni non sono mancati artisti, cantanti e personaggi dello spettacolo premiati dalle università con lauree honoris causa e riconoscimenti accademici. Pupo, invece, ha deciso di percorrere una strada diversa.

Niente titoli simbolici o scorciatoie. Il cantante ha scelto di tornare sui banchi, studiare, sostenere gli esami e ottenere prima il diploma e poi, eventualmente, una laurea. Un percorso che nasce dalla voglia di mettersi alla prova, ma che ha anche motivazioni molto personali.

Dietro questa decisione c’è infatti il desiderio di fare un regalo ai suoi genitori. “Ci tenevano tanto”, ha raccontato. Suo padre, che aveva frequentato soltanto la scuola elementare, sognava di vedere il figlio laureato e immaginava per lui una carriera da avvocato. Anche la madre, scomparsa appena un mese fa, avrebbe voluto vederlo completare quel percorso interrotto tanti anni fa.

La vita, però, aveva preso un’altra direzione. A 16 anni Pupo ha lasciato la scuola per dedicarsi alla musica, iniziando un’avventura che lo avrebbe portato a diventare uno dei cantanti italiani più popolari, con oltre 20 milioni di dischi venduti.

Oggi quel capitolo rimasto aperto torna al centro della sua vita. E la Maturità potrebbe essere soltanto il primo passo. Dopo il diploma, infatti, il cantante ha già dichiarato di voler proseguire gli studi e iscriversi a Scienze della comunicazione “Preparatevi al dottor Pupo”, ha annunciato.