Chi sono i vip alle prese con la maturità 2026: c’è anche la figlia di Fiorello

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IPA Blanco

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Il 18 giugno 2026 oltre mezzo milione di maturandi italiani varcherà la soglia delle rispettive aule per affrontare la prima prova scritta, il tradizionale e temuto tema d’italiano. Il giorno successivo sarà il turno della seconda prova, incentrata sulle materie d’indirizzo, prima di immergersi nel delicato colloquio orale.

Quello di quest’anno non è un esame qualunque: si tratta infatti del debutto ufficiale del nuovo impianto d’esame derivato dalla riforma Valditara, fortemente voluta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito. Sotto la lente d’ingrandimento della commissione finiranno i nati nel 2007 e gli anticipatari del 2008, ma tra i banchi, a condividere la medesima ansia da foglio bianco, ci saranno anche diversi vip alle prese con la maturità 2026, tra volti noti del piccolo schermo, idoli di TikTok e stelle della musica pop.

Chi sono i Vip che si diplomano

L’attenzione dei media, com’era prevedibile, è catalizzata dalle giovani promesse dello spettacolo e del web. Tra i corridoi scolastici troviamo i nomi di punta delle community digitali come Fabio Ferrucci (indirizzo turistico sportivo) e Giulia Bizzarri (scuola professionale alberghiera), popolari animatori del Breakfast Club che dovranno momentaneamente spegnere le telecamere degli smartphone.

Accanto a loro, l’ex volto del reality Il Collegio Rebecca Parziale e l’influencer Federica Cangiano si confronteranno con i testi del Liceo delle scienze umane. Si tratta di una generazione abituata a gestire il giudizio di milioni di follower, ma che si ritrova ora davanti a un tipo di valutazione decisamente più tradizionalista e insidiosa. La realtà dei banchi non fa sconti a nessuno, nemmeno a chi, come il giovane e talentuoso attore sardo Andrea Arru (protagonista di Di4ri e interprete nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa, oltre a Olmo ne I Cesaroni), deve conciliare i ritmi del set con il rigore del Liceo scientifico sportivo.

Blanco recupera la maturità

A rendere ancora più emblematico questo spaccato generazionale è la presenza di Angelica Dal Corso, impegnata nei Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, e della creator Iris Vallarani. Ma l’esame di Stato assume un sapore speciale per Mimì Caruso, la straordinaria voce di origini maliane vincitrice di X Factor 2024, attesa alla prova presso l’istituto professionale per i servizi culturali e dello spettacolo Enrico Falck di Sesto San Giovanni, e per Michele Mazzoni, diviso tra il ruolo di influencer e la carriera da calciatore professionista (diplomando in Commercio). Accanto a questi ragazzi, i riflettori sono puntati anche sulla figlia di Fiorello, Angelica, che quest’anno affronta l’esame sotto l’affettuoso ma inevitabile scrutinio pubblico.

Sorprende e fa riflettere, poi, la scelta di Blanco. L’artista bresciano, già vincitore di Sanremo e con una carriera musicale consolidata, ha deciso di rimettersi in gioco per prendere il diploma iscrivendosi al Liceo delle scienze umane, dimostrando che lo studio non è solo una tappa obbligata, ma un valore a cui tornare.

Guardando questa eterogenea classe scolastica ci poniamo una domanda semplice: la maturità 2026 si conferma l’unico vero “grande livellatore” sociale rimasto nel nostro Paese. Non importano i dischi d’oro, i contratti di sponsorizzazione o i follower su Instagram; davanti al foglio ministeriale e alla commissione d’esame, ogni privilegio svanisce. Restano solo i libri, lo studio di questi mesi caldi e quella sana, indimenticabile paura che unisce tutti gli adolescenti, famosi e non, in una notte prima degli esami che non smette mai di emozionare.