Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

MissGadget.Tech Xiaomi Headphones Neo

C’è un tipo di stanchezza che non ha niente a che fare con le ore di sonno. È quella di sentirti sempre nel mezzo del rumore tra treno, open space, il bar sotto l’ufficio, la casa condivisa. Quella sensazione in cui vorresti solo mettere le cuffie, sparire nel tuo mondo per venti minuti e tornare a galla.

Il problema è che le cuffie che isolano davvero costano quanto una bolletta, mentre quelle economiche fanno sentire ogni annuncio della metro come se fosse urgente e diretto a te.

Le Xiaomi Headphones Neo hanno ANC fino a 42 dB, driver da 40 mm con certificazione Hi-Res, 72 ore di autonomia e ricarica rapida da 10 minuti. Con design over-ear pieghevole e leggero, a 59,99 euro, sono tra le cuffie più complete nella fascia economica del 2026.

XIAOMI REDMI Headphones Neo XIAOMI REDMI Headphones Neo Obsidian Black, cuffie wireless, audio di qualità, design elegante e confortevole

VOTO TOTALE 7.7 Xiaomi Headphones Neo Redmi nasce nel 2013 come marchio di smartphone economici, poi nel 2019 acquisisce la sua indipendenza da Xiaomi. L'idea di fondo è sempre la stessa: prendere le funzioni che trovi nei prodotti premium e renderle accessibili a chi non vuole spendere il triplo. Le Headphones Neo sono le prime cuffie over-ear del marchio e seguono questa filosofia fino in fondo. A 59,99 euro (listino 74,99 euro), portano cancellazione attiva del rumore, certificazione Hi-Res Audio, 72 ore di autonomia e design pieghevole. Erano attese, ne parlava già da mesi chi segue il settore tech, e alla prova pratica non deludono, con qualche cosa da sapere prima di comprarle. PRO Cancellazione del rumore adattiva

Autonomia abbondante

Utilizzabili con due dispositivi connessi simultaneamente

Tre microfoni AI per chiamate nitide anche all'aperto

Design comodo, leggero e discreto CONTRO Struttura quasi interamente in plastica

Audio sbilanciato verso i bassi di default

App meno fluida su iPhone rispetto ad Android Design: discreto e leggero VOTO: 8 Quando le indossi queste cuffie risultano leggere e silenziose al tatto. Il design è over-ear, quindi i padiglioni coprono completamente l'orecchio, isolando meglio rispetto a quelli che si appoggiano sopra, con una struttura minimalista. Sobrie, adatte a qualsiasi contesto, senza dettagli che gridino la marca a chi ti guarda. L'archetto è morbido e i cuscinetti in materiale sintetico si adattano bene a forme e dimensioni diverse delle orecchie: anche tenendole qualche ora, non hai quella sensazione di pressione che porta il classico “mal di testa da cuffie”. La loro struttura è quasi interamente in plastica, compromesso che rende possibile il prezzo, e va trattata con un minimo di attenzione, ma nell'uso quotidiano regge bene. Chiamate e isolamento dal rumore VOTO: 8 L'ANC o cancellazione attiva del rumore funziona così: un microfono capta i suoni intorno a te e il processore genera un'onda sonora opposta che li neutralizza prima che arrivino alle orecchie. Non è magia, è fisica. Le Redmi Headphones Neo la portano fino a 42 dB di riduzione, con tre livelli selezionabili a mano o una modalità adattiva che regola l'intensità da sola in base a quanto rumore c'è intorno. Nella pratica il traffico sparisce, il rumore dell’open space si abbassa drasticamente e nel treno senti solo un brusio lontano. Non è il silenzio assoluto delle cuffie da 300 euro, ma per l'uso quotidiano sorprende. Durante le chiamate, i tre microfoni con intelligenza artificiale separano la tua voce dal rumore circostante, mentre la cancellazione del rumore del vento funziona fino a venti abbastanza forti, tutelandoti anche se le usi camminando o in bicicletta. Suono, autonomia e connessione VOTO: 7 Il suono è pieno, caldo, con una bella presenza nei bassi… il tipo di audio che ti fa venir voglia di alzare il volume sul treno invece di abbassarlo. Se ascolti principalmente podcast o musica classica potresti trovarlo un po' abbondante, ma nell'app c'è un equalizzatore con cui tarare tutto a tuo piacimento in pochi secondi scegliendo tra preset già pronti o personalizzando come vuoi tu. Nessuna competenza richiesta, è una modifica che puoi fare anche se non sei esperta. Sull'autonomia, però, c’è la vera sorpresa: 72 ore con una sola carica. Significa che se le ricarichi domenica sera, potresti non toccare il cavo per due settimane di tragitti quotidiani. E se le trovi scariche mentre stai uscendo, 10 minuti di ricarica rapida ti danno 5 ore di riproduzione, giusto il tempo di fare colazione e sei a posto. Si connettono a telefono e laptop contemporaneamente, quindi quando arriva una chiamata mentre lavori non devi fare niente: le cuffie capiscono da sole da dove rispondere. Su iPhone funzionano, ma l'app è un po' meno fluida rispetto ad Android, non è un problema grave, ma è bene saperlo. Sommario Xiaomi Headphones Neo Design: discreto e leggero 8 Chiamate e isolamento dal rumore 8 Suono, autonomia e connessione 7

Conclusioni XIAOMI REDMI Headphones Neo XIAOMI REDMI Headphones Neo Obsidian Black, cuffie wireless, audio di qualità, design elegante e confortevole Le Redmi Headphones Neo si trovano a 59,99 euro in offerta (listino 74,99 euro) sul sito del brand, su Amazon e nei principali store di elettronica. Sapranno soddisfare le esigenze di chi vuole isolarsi in modo efficace senza spendere molto, chi usa le cuffie ogni giorno e non vuole ricaricarle di continuo e chi cerca un design sobrio che stia bene in qualsiasi contesto. Potrebbero non essere, invece, la scelta migliore per chi è molto esigente sull'equilibrio audio senza voler toccare l'equalizzatore, o per chi usa iPhone e si aspetta un'app fluida come su Android.