Come dormire quando fa caldo? La soluzione è il cuscino a farfalla (scontato del 60%)

Quando fa caldo la soluzione per dormire bene è il cuscino a farfalla: ergonomico e fresco.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il cuscino a farfalla per dormire quando fa caldo su Amazon

Non c’è tortura peggiore d’estate che provare a dormire quando fa caldo e non riuscirci. Il caldo torrido infatti non lascia scampo nemmeno di notte ed è fra le principali cause dell’insonnia. Si fa fatica a prendere sonno, si passano ore a rigirarsi, sudando e finendo per ottenere solo un riposo frammentato. La conseguenza? Al risveglio ci si sente anche più stanchi di prima e nervosi.

E se esistesse una soluzione? Il cuscino a farfalla è il piccolo segreto che potrebbe svoltarti l’estate e regalarti un riposo ottimale anche quando le temperature non lasciano scampo. Si tratta di un investimento che, soprattutto se fatto adesso, ti consentirà di riposare nel modo migliore, senza più rigirarti nel letto in cerca della posizione migliore contro il caldo.

Il cuscino a farfalla di Donama, con supporto cervicale ergonomico e in memory foam, è perfetto per seguire la curva naturale del tuo collo, adattandosi al tuo corpo in qualsiasi posizione e alleviando la tensione muscolare. Offre il giusto equilibrio fra morbidezza e supporto, con un interno che resta morbido, ma fresco.

Chi l’ha provato non ne ha dubbi. Questo cuscino a farfalla è fresco, pulito e confortevole. Grazie al design sagomato offre un supporto migliore rispetto ad un cuscino standard e aiuta a mantenere il collo posizionato più comodamente durante il sonno.

Il memory foam è soffice e ti dà la sensazione di dormire su una nuvola, mentre la forma si adatta bene alle diverse posizioni del sonno. La federa traspirante lo rende un must d’estate.

Ora lo trovi scontato addirittura del 60%. Uno sconto che su Amazon ti consente di pagare un cuscino da 100 euro solamente 39 euro. Un vero e proprio affare per un prodotto che ti regalerà qualcosa che non ha prezzo, soprattutto con il caldo: un sonno ristoratore.

Come dormire quando fa caldo: il cuscino a farfalla è la svolta

La particolarità di questo cuscino sta nella sua forma a farfalla. Un aspetto non solo estetico, ma anche funzionale, che gli conferisce moltissime caratteristiche positive. Possiede sei zone diverse che permettono di adattarsi a spalle, collo e testa, scegliendo la posizione preferita senza problemi.

La superficie inoltre è inclinata di quindici gradi, una scelta fatta per migliorare il sostegno della testa, mantenendo sempre la curvatura naturale della cervicale e favorendo l’allineamento corretto della colonna vertebrale. In questo modo il cuscino a farfalla diventa un alleato nelle notti più calde, evitando i risvegli notturni e fastidiosi dolori al collo.

La doppia altezza – da dieci o tredici centimetri – permette d’estate di sentirsi più freschi, scegliendo il lato preferito in base alla propria corporatura, senza quella fastidiosa sensazione di calore data dai cuscini alti.

Infine la federa è removibile e si può lavare facilmente in lavatrice. Realizzata con un doppio strato di tessuto è morbidissima ed elastica. Questa consente al cuscino di restare sempre igienizzato e freschissimo, una priorità per garantire un sonno riposante durante le notti d’estate più torride.

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