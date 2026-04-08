L’ultimo step della skincare serale è il cuscino antirughe che con i suoi materiali naturali e al forma ergonomica ti farà alzare fresca e riposata e con una pelle luminosa

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Il cuscino antirughe sostiene il collo e ti fa alzare fresca e riposata

La skincare serale si arricchisce di un nuovo step e questa volta non si tratta di creme, sieri o tonici, la differenza la farà il cuscino. Sì, perché quello che spesso scegliamo con noncuranza può fare la differenza al risveglio e liberarci dalle rughe da sonno. Le linee più o meno profonde che si presentano immancabilmente al nostro risveglio su guance e contorno occhi a causa dello sfregamento con il cuscino, a lungo andare potrebbero contribuire alla formazione delle rughe. Per prendersi cura della pelle, quindi scegliere il cuscino giusto è fondamentale.

Cos’è il cuscino antirughe

Ognuna ha la sua posizione preferita per dormire, c’è chi non riesce a riposare se non dorme sul fianco chi invece preferisce stare a pancia in giù, chi invece potrebbe dormire tutta la notte supina. Qualsiasi sia la posizione l’importante è che il collo sia ben disteso e il cuscino antirughe è tutto questo. Con la sua forma ergonomica ha una particolare curvatura con l’obiettivo di sostenere il collo e distendere la colonna vertebrale mentre dormiamo. L’imbottitura spesso personalizzata in base alle esigenze, si adatta alla conformazione del collo e della testa, in questo modo mantenere la posizione per noi naturale sarà molto più semplice: inoltre di notte non saremo tentati di girarci e rigirarci nel letto.

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Anche i materiali hanno un ruolo importante nei cuscini antirughe: molti sono realizzati in Memory Foam o in cotone biologico che, abbinati a federe in seta, sono delicati sulla pelle, riducono lo sfregamento e si prendono cura dei capelli prevenendo eventuali rotture.

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I benefici del cuscino contro le rughe

Alzi la mano chi spesso, se non sempre, si alza più stanco di prima. La causa è da attribuire proprio al cuscino che anche se non ce ne accorgiamo ci impedisce di dormire comodamente. Quello antirughe con la sua forma ergonomica mantiene la colonna vertebrale distesa ed è un toccasana per chi soffre di cervicale. In effetti sostiene il collo e ci regala un sonno ristoratore che ha effetti benefici persino sulla pelle.

Con un normale cuscino, infatti, la pelle è sottoposta a una pressione maggiore e a un continuo sfregamento contro la federa che porta il viso a gonfiarsi attorno alla zona del contorno occhi; tra l’altro non consente nemmeno alla pelle di respirare favorendo appunto la formazione delle rughe e delle imperfezioni. Il cuscino antirughe, invece, sostenendo il collo allevia la pressione così la pelle non viene sottoposta a stress e il viso appare più tonico.

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Un cuscino antirughe per ogni posizione

Per avere un volto più tonico, quindi non dobbiamo stravolgere il nostro modo di dormire, semplicemente scegliere il cuscino antirughe in base alla posizione che assumiamo mentre dormiamo.

Se preferisci la posizione supina allora l’ideale è un cuscino con due supporti laterali che permettono alla testa di rimanere ferma e assumere una posizione più rilassata.

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Nel caso in cui non riesci a dormire se non a pancia in giù allora devi affidarti a un modello più morbido per non costringere eccessivamente il collo.

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Per chi dorme sul lato, invece, l’ideale è un cuscino con incavi laterali che ti permettono di appoggiare il viso in modo naturale senza esercitare alcuna pressione sul volto.

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