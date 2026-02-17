Il nuovo prodotto della K-beauty è lo stick al calcio che con pochi gesti vi regala una pelle molto più elastica e tonica

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Lo stick al calcio elimina le rughe e rende la pelle elastica

Una pelle bella e sana non è solo una questione di genetica, a insegnarcelo è la skincare che ha messo in primo piano il concetto di cura della cute con prodotti mirati. Se vi siete appassionate alla routine di bellezza tradizionale, di certo non siete rimaste indifferenti alla skincare coreana. La K-beauty in pochissimo tempo è diventata il punto di riferimento di chi vuole un incarnato luminoso e levigato semplicemente con l’utilizzo di prodotti specifici.

Per ogni step della skincare coreana ci sono cosmetici con formule studiate per offrire il massimo dei benefici e texture leggere che non lasciano residui sulla cute. Il risultato è un’esperienza sensoriale a 360° che potete rivivere inserendo nella vostra routine di bellezza il Calcium Multi Balm di VOFANK. Un balsamo dalle proprietà incredibili da provare immediatamente, non solo per i benefici che regalerà alla vostra pelle. In effetti il prezzo è davvero conveniente grazie all’offerta che vi assicura un prodotto di qualità a meno di 10 euro.

Calcium Multi Balm di VOFANK Il balsamo elimina le rughe e dona un aspetto più elastico alla pelle. Prezzo: 8,98€

Pelle rigenerata grazie a uno stick

Quello che ha reso la skincare coreana virale in pochissimo tempo è l’accurata selezione di ingredienti dei suoi prodotti e Calcium Multi Balm ne è un chiaro esempio. Siamo abituate a pensare che il calcio sia utile solo per le nostre ossa, ma lo stick al calcio ci conferma che anche la pelle ne può beneficiare. Questo è vero soprattutto se lavora in sinergia con un altro degli ingredienti fondamentali e immancabili nella routine di bellezza: il collagene.

Sono entrambi presenti all’interno dello stick e per essere ancora più efficaci lavorano in sinergia anche con la vitamina D per rassodare la pelle e combattere nello stesso tempo i danni causati dal trascorrere del tempo e dallo stress ambientale. L’obiettivo dello stick al calcio e quello di restituire alla cute un aspetto molto più rassodato migliorandone la naturale elasticità.

Utilizzando quotidianamente lo stick al calcio in poco tempo vedrete sparire gradualmente le linee sottili e le rughe attorno al contorno occhi e alla bocca con il risultato di una pelle visibilmente più tonica e soda.

Come inserire lo stick al calcio nella skincare routine

I benefici dello stick al calcio come abbiamo visto fino a ora sono tantissimi, quindi non resta che inserirlo all’interno della skincare routine. Come sappiamo la K-beauty è ricca di step e prodotti, ma la formula altamente assorbente dello stick e il suo packaging vi permettono di inserirlo nella routine di bellezza, senza portarvi via molto tempo. Il design in stick infatti è stato ideato per facilitarne l’applicazione anche quando siete fuori casa. Non dovete fare altro che applicarlo direttamente sul contorno occhi, bocca, collo o in qualsiasi zona abbia bisogno di un’idratazione extra, lasciandolo poi agire. Lo stick infatti permette di massaggiare il prodotto mentre lo applicate e di penetrare contemporaneamente nella pelle senza neanche il bisogno di sporcarvi le mani.

Immediatamente sentirete la pelle idratata, morbida e liscia, perché agisce come un film protettivo che trattiene e previene la perdita d’acqua. Insomma è il prodotto da avere sempre in borsa da usare tra un impegno e l’altro perché pratico ed efficace e soprattutto non unge.

