Dimezza il tempo della skincare con questo stick-siero all in one coreano che contiene un ingrediente di lusso

Il siero in stick è la rivoluzione: dimezza il tempo della skincare e ti regala una pelle favolosa.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Il migliore siero stick per il viso da comprare

Un siero in sitck all in one, da portare sempre con te e con ingredienti che ti regalano un glow eccezionale, rendendo la pelle del viso morbida, soda e compatta. Non è un sogno, ma l’effetto dello stick-siero coreano al tartufo d’Alba. Un prodotto che sta andando a ruba su Amazon e che ha conquistato le appassionate di skincare e non.

Il bello di questo prodotto e che puoi metterlo in borsetta e usarlo quando ne senti il bisogno, godendoti dei risultati eccezionali. Parliamo infatti di un trattamento 3 in 1 che riduce le rughe, elimina le occhiaie, leviga la pelle e riduce le imperfezioni. Il tutto con una sola passata, senza perdere tempo e senza troppi step da seguire.

Su Amazon lo trovi a soli 23 euro, un prezzo eccezionale per un prodotto validissimo, scontato ora del 34%. Il segreto di questo siero stick sta nei suoi ingredienti. Prima di tutto i tartufi bianchi estratti in una zona specifica del Piemonte e infusi con il tocoferolo, ossia la vitamina E. Lo stick d’Alba deve il suo potere al Trufferolo, un potentissimo antiossidante che illumina l’incarnato e leviga la pelle.

Il migliore siero stick coreano per una pelle luminosa e senza rughe

La formulazione viene completata con altri ingredienti essenziali della skincare coreana. Prima di tutto estratto di collagene, per stimolare la compattezza della pelle e ridefinire i contorni del viso. Ma anche ceramide e burro di karité per rassodare e idratare. L’azione illuminante è garantita dalla vitamina C pura, dal glutatione e dal complesso di fiori bianchi.

Oltre ad essere profumatissimo, questo siero scivola sulla pelle dolcemente e si assorbe in fretta, senza lasciare quell’effetto unto che può risultare fastidioso d’estate. La fragranza aromatica di agrumi avvolge il viso, mentre il siero lavora in profondità, migliorando l’aspetto delle rughe, idratando e nutrendo.

Chi l’ha provato non ne ha dubbi: il siero in stick funziona davvero e lo fa benissimo. Le oltre 5mila recensioni su Amazon parlano chiaro. Il prodotto idrata e nutre in profondità la pelle durante tutte le stagioni. Ha una consistenza piacevole, morbida e ricca, ma soprattutto un vero effetto illuminante sulla pelle del viso e una capacità straordinaria di attenuare le rughe.

Infine non va dimenticato che si tratta di un prodotto praticissimo. Spendendo poco più di 20 euro ti porti a casa un siero super recensito e con un rapporto qualità-prezzo senza confronti. Il siero-stick infatti è potente, ma piccolo. Puoi portarlo ovunque grazie al suo packaging che ti consentirà di metterlo in borsa quando esci e sai che starai fuori casa per tutto il tempo, infilarlo nella valigia durante un viaggio o nasconderlo nel marsupio per una giornata di trekking senza pensieri e con la certezza di una pelle favolosa. Il prodotto giusto adatto anche alle più pigre e a chi sogna praticità estrema.

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