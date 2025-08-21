Lo stick All-in-One al tartufo bianco è la nostra nuova ossessione per la cura della pelle

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon siero stick tartufo d'alba

Una pelle morbida, luminosa e compatta con un solo gesto, utilizzando un prodotto in stick praticissimo e facile da portare ovunque. Stiamo parlando del siero idratante ed elasticizzante d’Alba in formato stick, recensito sui social e amatissimo dagli utenti che l’hanno provato. Il bello di questo prodotto è che è efficace e al tempo stesso pratico. Aiuta a risparmiare tempo e regala un viso favoloso grazie alla sua formulazione con tartufo bianco italiano.

Indicato per tutti i tipi di pelle, questo doppio siero in stick è un prodotto da mettere in borsa e utilizzare ovunque tu sia.

Leggero e perfetto per tutte le stagioni, il multi-balsamo d’Alba scivola dolcemente sulla pelle, regalando una fragranza aromatica di agrumi. La pelle appare da subito più luminosa, priva di macchie e compatta. Il trattamento 3 in 1 aiuta a curare in modo globale l’epidermide grazie a ingredienti che eliminano le rughe, illuminano e nutrono in profondità. Il suo segreto sono tartufi bianchi pregiati, infusi con tocoferolo (vitamina E) e ricco di antiossidanti. Certificato Vegan, è dermatologicamente testato e ipoallergenico.

Oltre al tartufo bianco, il siero contiene estratto di collagene certificato vegano, ceramide e burro di karitè per idratare al massimo e rassodare la pelle. La formulazione è arricchita anche con vitamina C pura, glutatione e un complesso di fiori bianchi per illuminare e regalare una finitura luminosa. Il costo? Solo 17 euro con lo sconto di Amazon.

Offerta d'Alba Stick Balsamo Multiuso Stick all-in-one al tartufo bianco italiano

Come usare lo stick al tartufo bianco all-in-one

Innovativo e rivoluzionario per la cura della pelle, lo stick d’Alba Double Serum è efficace e facilissimo da applicare con moltissimi benefici. Migliora l’aspetto delle rughe, elimina le discromie e le macchie pigmentarie. La formula si assorbe con rapidità senza lasciare residui oleosi e rendendo questo prodotto ideale per un uso frequente durante la giornata.

Perfetto per curare la pelle in modo rapido e pratico, questo stick migliora l’idratazione e l’elasticità cutanea. Riduce visibilmente le rughe e le linee sottili, uniforma il tono e diminuisce le macchie. Inoltre regala una sensazione di comfort e freschezza immediata, rendendo la pelle levigata al tatto e luminosa.

Offerta d'Alba Stick Balsamo Multiuso Stick all-in-one al tartufo bianco italiano

Per utilizzare questo stick preparalo prima, facendo fuoriuscire una piccola quantità, poi passa il balsamo delicatamente sulle zone secche del viso come labbra, collo, rughe e contorno occhi. Puoi ripetere questo trattamento nelle aree che hanno necessità di maggiore nutrimento. Per eliminare le discromie e le rughe d’espressione puoi ripetere con dei ritocchi rapidi durante la giornata.

Usandolo tutti i giorni ti accorgerai dei benefici. La formulazione di questo siero permette di diminuire la visibilità delle rughe nella zona del collo e del contorno occhi, sin dalla prima applicazione. Rende l’incarnato radioso e sano, fondendosi sulla pelle e rassodando, ma senza appiccicare. La consistenza è leggera e non grassa permette applicazioni multiple nel corso della giornata per combattere secchezza, rughe e macchie. Tutto grazie al tartufo bianco, ricco di antiossidanti, che favorisce la rigenerazione cutanea e protegge dai danni ambientali la pelle. Unito alla vitamina E, questo ingrediente favorisce l’elasticità e la compattezza della pelle.

Sconti, offerte imperdibili e must have beauty: trovi tutte le ispirazioni per lo shopping nel nostro canale Telegram dedicato alla bellezza.