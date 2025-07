La crema al tartufo bianco (che protegge la pelle dal sole) è il segreto per una glass skin anche d’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il segreto per una glass skin favolosa (e protetta) è una crema al tartufo bianco che ha conquistato i creators su Instagram e TikTok, diventando virale. Popolarissima su Amazon, questa crema dona un glow unico alla pelle, offrendo anche la protezione dei filtri solari.

Non a caso conta più di 1500 recensioni, con utenti entusiasti dei risultati. Il prezzo? Super conveniente: meno di 18 euro per una crema con una formulazione unica, illuminante e schiarente, adatta a tutti i tipi di pelle.

Il segreto di questo prodotto sta in un ingrediente tanto prezioso quanto particolare. Si tratta del pregiato tartufo bianco d’Alba, ricco di antiossidanti e infuso con vitamina E. La crema è resistente al sudore e ipoallergenico, con un tono rosa brillante che illumina la pelle e la rende morbida e tonica grazie alla presenza di sostanze nutritive e illuminanti.

Il bello della crema al tartufo è che si può usare tutto l’anno: un prodotto solare 2 in 1 che idrata e al tempo stesso protegge grazie ad un elevato SPF. Non lascia residui, si assorbe in fretta e ha una texture ultra leggera.

Come usare la crema viso al tartufo bianco

Conosciuto come il “re dei tartufi”, il tartufo bianco d’Alba non è solamente un delizioso ingrediente da usare in cucina, ma è un elisir di bellezza per la pelle. Questo ingrediente infatti ha un enorme potere rigenerante, antinfiammatorio e antiossidante. Ricco di vitamine, minerali e polifenoli, permette di contrastare l’azione dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare.

Non solo: aiuta anche a proteggere la pelle dai danni provocati dai raggi UVA e UVB, e combatte lo stress ossidativo da inquinamento. Inserito nella propria skincare routine è ideale per prevenire la comparsa di macchie scure, linee sottili e rughe.

La crema solare al tartufo d’Alba sfrutta proprio le qualità di questo preziosissimo ingrediente. Grazie all’azione antinfiammatoria permette di ridurre rossori, gonfiori e irritazioni della pelle, combattendo acne, eczema e rosacea. Ha un effetto rigenerante grazie alla presenza di aminoacidi, che stimolano la produzione di elastina e collagene, proteine essenziali per avere una pelle tonica e compatta. Infine è un validissimo ingrediente ad azione antiossidante, ottimo per stimolare il rinnovamento cellulare e aumentare la luminosità con un effetto glass skin.

Per ottenere buoni risultati e proteggere la pelle dai raggi solari usa la crema viso al tartufo bianco sia la mattina che la sera, inserendola nella tua skincare. Prima di tutto detergi il viso usando un prodotto delicato, poi risciacqua la pelle usando acqua tiepida.

Preleva una piccola quantità di crema e riscaldala fra le dita, poi applicala su fronte, naso, mento e guance. Stendi il prodotto con movimenti circolari e leggeri, simili allo sfioramento, usando i polpastrelli. Picchietta la crema nell’area del contorno occhi, sempre dall’interno verso l’esterno, cercando di evitare la zona che sta direttamente sotto l’occhio. Infine termina con un massaggio per stimolare la microcircolazione e l’assorbimento della crema.

