Protegge la pelle del viso con un SPF 50, la idrata a fondo e la nutre con un boost di benessere totale, la crema solare viso più amata su Amazon è ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock La più veduta e amata, la crema solare viso da usare ogni giorno è in sconto

Con l’arrivo dell’estate, proteggere la pelle del viso dai danni dei raggi solari diventa ancora più importante rispetto a tutto il resto dell’anno, ma spesso il fastidio di avere addosso troppe creme prevale sulla necessità di applicarle. Ed ecco che la soluzione perfetta per schermare la cute dai raggi solari ma senza che la pelle ci sembri appesantita c’è, ed è una crema solare viso leggerissima e che vi sembrerà di non avere addosso, la crema solare viso di ISIDN a base d’acqua Fusion water, la più venduta e amata su Amazon, da applicare da mattina a sera, sia al mare che in città.

Offerta ISDN La crema solare viso a base d’acqua leggera e ad alta protezione

La crema solare di ISIDN a base d’acqua da avere ora

Un prodotto must have della vostra estate, e che risulta quasi impercettibile sulla pelle, pur proteggendola con un SPF 50 ad ampio raggio e dall’efficacia testata. Una crema solare viso che, oltre a schermare la pelle dai raggi solari, proteggendola e prevenendone possibili danni, la idrata anche in modo profondo, grazie alla presenza di ingredienti ad hoc che le forniscono tutto il benessere di cui ha bisogno.

Gli ingredienti della crema solare

Un concentrato di principi che idratano intensamente la pelle, che è poi un tassello di fondamentale importanza per mantenere la cute sana, giovane ed elastica, e per combattere la disidratazione che, soprattutto in estate, è sempre in agguato. Un mix di acido ialuronico, che idrata e aiuta a prevenire e combattere l’invecchiamento della cute, Mediterranean Alga Extract, che svolge un’azione antiossidante sulla pelle e Vitamina E, che oltre a svolgere un’azione antiossidante, aiuta a prevenire i danni dei radicali liberi sulla pelle.

Un vero e proprio boost di benessere come una crema viso normale, ma che in più ha un fattore di protezione elevato, cosa che rende questa crema solare la soluzione perfetta e leggera per proteggere la pelle con il massimo del comfort.

Una protezione solare adatta a tutti

Una crema solare dalla formulazione Oil Control, che la rende adatta anche alle persone con pelle grassa, che non unge e che aiuta opacizzare la cute, e senza lasciare residui grassi, assicurando la stessa efficacia su tutti i tipi di carnagione.

Un vero must per la pelle in estate, anche grazie alla sua base all’acqua, che la rende non solo ultra leggera ma anche freschissima, assicurando alla pelle tutto il benessere di cui ha bisogno e un comfort ideale per viversi una giornata all’aria aperta senza nessun intoppo o fastidio, e con una protezione massima per il vostro viso.

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Come si utilizza

Un crema viso solare a uso quotidiano, che si può applicare la mattina come step della vostra skincare, e che all’occorrenza potete riapplicare più volte durante il giorno, soprattutto se siete in vacanza.

Per usarla nel modo corretto e godere di tutti i suoi benefici e della massima protezione possibile, dovrete applicarla generosamente sulla pelle asciutta o bagnata, mezz’ora prima dell’esposizione solare, se siete al mare o se prevedete una giornata al sole, o come ultimo step della vostra beauty routine, dopo la detersione, il siero e la crema viso, prima del make-up, per uscire di casa tranquille, protette e bellissime, da mattina a sera.

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