Protegge la pelle dal sole ma anche dai segni dell'invecchiamento, il trattamento fotoprotettivo e antiage da avere è ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Protegge la pelle e la mantiene giovane, il trattamento da provare ora è in sconto

Proteggere la pelle dagli agenti esterni è un passaggio prioritario per mantenerla sana, e che vale a tutte le età. Anche e soprattutto se si tratta di schermarla dagli effetti dei raggi solari, applicando un prodotto che non solo si prenda cura della pelle idratandola e nutrendola, ma anche proteggendola con un SPF alto e che la schermi per tutto il giorno. Un prodotto come la crema viso di BioNike Defence Sun – Age UV Specialist, un trattamento fotoprotettivo che agisce come una crema solare leggera e adatta all’uso quotidiano ma che allo stesso tempo nutre la cute con un plus di ingredienti e benefici dall’effetto anti age e che donando alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno.

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BioNike Il trattamento fotoprotettivo da provare ora

Il trattamento fotoprotettivo di BioNike è il vostro must primaverile

Una crema viso realizzata di BioNike, un brand che si prende cura della pelle in modo delicato e che vale la pena provare se si vuole avere il massimo per la propria pelle ma con la certezza di applicare dei prodotti delicati, adatti anche alla pelle più sensibile e specificatamente formulati per una cura mirata e attenta.

Proprio come questo trattamento fotoprotettivo, BioNike Defence Sun, che oltre a schermare la pelle dai raggi solari con un SPF 50+, agisce anche come una crema viso antiage, grazie alla presenza di con Acido Ialuronico e Niacinamide.

Come agisce sulla pelle

Il primo, che si trova già naturalmente nella pelle, tende a diminuire con il passare del tempo e questo porta ad avere una cute meno elastica. Scopo dell’acido ialuronico, quindi, è quello di mantenere la pelle idratata, tonica ed elastica. In più, grazie alla sua capacità di trattenere l’acqua nei tessuti agisce anche come un potente stimolante per la produzione di collagene, cosa che aiuta a ridurre le rughe e le linee sottili dal viso.

La niacinamide, invece, o vitamina B3 (nicotinamide), è una vitamina idrosolubile essenziale che agisce per rinforzare la barriera cutanea, ridurre l’iperpigmentazione della pelle, controllare la produzione di sebo, ma anche minimizzare i pori e lenire eventuali infiammazioni. Un componente adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più sensibili o a tendenza acneica.

Insomma, due veri essenziali per il benessere della pelle e che, in aggiunta al SPF 50+ di questo trattamento fotoprotettivo di BioNike, vi permette di avere il massimo per la vostra pelle con un unico prodotto, da usare nella vostra skincare mattutina e che vi aiuta a proteggere la cute durante tutto il giorno.

BioNike Il trattamento fotoprotettivo da provare ora

Come usare la crema viso protettiva di BioNike

Una crema leggera, che si assorbe facilmente e che scherma la cute a 360°. Un prodotto facile da usare e da introdurre nella vostra skincare mattutina, da usare dopo la classica detersione e prima del makeup. Una crema e un trattamento fotoprotettivo che potete usare al posto della vostra crema viso, alleggerendo la skincare ed evitando di usare due prodotti distinti, o anche in aggiunta, come ultimo step prima del trucco e senza rinunciare alla vostra crema viso preferita.

Una piccola coccola per la pelle, che la nutre, la protegge e le dona il massimo dei benefici da mattina a sera. Il prodotto must della vostra primavera e di cui approfittare ora.

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