Rinnova, protegge, nutre e idrata, la crema viso per la pelle in menopausa è il boost di benessere che stavate aspettando (ed è in sconto)

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di benessere per la pelle in menopausa da provare adesso

La pelle durante la menopausa subisce tantissimi cambiamenti che possono modificare anche di molto il suo aspetto e compromettere il suo naturale equilibrio. Ed è per questo che è importante prendersene cura con i prodotti giusti, specificatamente formulati e che agiscano a beneficio della cute, compensandone eventuali carenze e problemi legati a questo particolare periodo. Prodotti come la crema viso giorno di BioNike, Defence My Age, una crema rinnovatrice, idratante e rinforzante, che agisce sulla pelle in menopausa con un boost di benefici mirati che rinforzano la cute ai cambiamenti ormonali tipici del periodo.

Offerta Bionike La crema viso giorno per la pelle in menopausa

Come cambia la pelle in menopausa

Una crema viso giorno creata per prendersi cura della pelle in menopausa e dei cambiamenti a cui è soggetta, che sono poi la conseguenza della riduzione della funzionalità ovarica femminile e che, con la graduale diminuzione della produzione ormonale, smettono di assicurare determinate condizioni alla pelle.

Ma quali sono i cambiamenti maggiori che la cute subisce in menopausa? Oltre alla perdita repentina di collagene ed elastina, che sono la causa maggiore della formazione di rughe, della lassità cutanea, delle macchie scure e di arrossamenti cutanei, la pelle in menopausa risulta essere:

meno idratata;

più secca;

meno elastica e tonica

più spessa nel suo strato esterno;

con un minor tournover cellulare;

più spenta e opaca;

con maggiori imperfezioni come acne o brufoli.

Come agisce la crema viso di Bionike Defence my Age

Ed ecco che la necessità di usare una crema viso come quella di Bionike diventa molto più che utile. Un mix di attivi che agiscono a contrasto degli effetti che la menopausa ha sulla pelle e che aumentano la resilienza cutanea. Un lavoro mirato che viene svolto grazie a:

un attivo rinnovatore purificato da petali di Rosa damascena, che promuove la vitalità e l’attività dei fibroblasti, che assicurano struttura e turgore alla pelle.

purificato da petali di Rosa damascena, che promuove la vitalità e l’attività dei fibroblasti, che assicurano struttura e turgore alla pelle. un attivo compensatore polisaccaride biotecnologico, che agisce a compensazione gli effetti cutanei della menopausa, migliorando la comunicazione tra epidermide e derma.

Una crema viso per la pelle in menopausa dalla texture leggera, morbida e soffice, a rapido assorbimento e dal delicato profumo floreale-marino. Una crema formulata con Skin Resiliency Complex e arricchita con vitamina C (ad azione anti-ossidante e che migliora la luminosità della pelle) che aiutano a contrastare la secchezza cutanea e a combattere la tendenza della pelle a opacizzarsi e a prendere un colorito spento. Ma anche a mettere un freno alla comparsa di macchie cutanee e perdita di compattezza legate alle carenze ormonali tipiche della menopausa. Un prodotto che idratata, rivitalizza e dona maggior compattezza ed elasticità alla pelle. E che, giorno dopo giorno, permette alla cute di rinnovarsi.

Offerta Bionike La crema viso giorno per la pelle in menopausa

Una crema viso da applicare durante la skincare della mattina, sia sul viso che sul collo, dopo la detersione, la crema contorno occhi e il siero viso, e da massaggiare con movimenti dal basso verso l’alto, per assicurarsi un’azione liftante naturale e donare alla pelle un boost di benessere sia nei prodotti usati che nei gesti con cui la trattate. Insomma, una crema di provare e che mette un freno agli effetti della menopausa sulla cute.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram