Addio alle rughe e ai primi segni dell'età? La crema viso antiage più amata dalle donne giapponesi è adesso in sconto

iStock Un boost di benessere antiage per la pelle over 40

Ogni età ha le sue peculiarità, soprattutto quando di parla di pelle. E quando si tratta di prendersi cura nel modo giusto della nostra cute, assicurarsi i prodotti migliori diventa una priorità assoluta. Ed ecco che a darci una mano nella scelta, arriva Hada Labo Tokyo, il brand numero uno in Giappone per la skincare e che è amatissimo dalle donne asiatiche (e a giudicare dalla loro pelle vale davvero la pena crederci). Se quindi state cercando una crema viso antiage, adatta alla pelle over 40, ecco che dovreste provare un prodotto mirato come la crema viso anti-aging di Hada Lobo Tokyo, un concentrato di benessere e benefici per la cute matura e che trasforma il vostro viso fin dalle primissime applicazioni.

La crema viso antiage per pelli over 40

Una crema viso antiage che fornisce alla pelle una combinazione di diversi tipi di acido ialuronico, collagene e retinolo, garantendole un boost di ingredienti mirati per la cura della pelle e per mantenerla giovane, sana e bella.

Il cuore di ogni trattamento di Hada Labo Tokyo, infatti, è una combinazione brevettata di acidi ialuronici a diversi pesi molecolari, Super Hyaluronic Acid™, che assicura un’idratazione duratura e profonda e a più livelli alla pelle. Una crema che contiene anche collagene, retinolo e tetrapeptide-5, che svolgono un’azione sinergica, mirata e anti-aging, sia in superficie che negli strati più profondi, aiutando la cute a trattenere fino a 1000 volte il proprio peso in acqua, e garantendo alla pelle maggior elasticità, idratazione, freschezza e compatezza, e un aspetto visibilmente ringiovanito.

I benefici della crema di Hada Labo Tokyo

Una crema viso che rispetta la pelle, che penetra nella cute in pochi secondi e che vi garantisce un’azione mirata e immediata.

Un prodotto che svolge diverse azioni:

riduce la presenza di rughe e linee sottile sul viso e sul décolleté;

migliora l’elasticità della pelle;

uniforma l’incarnato;

dona maggior compattezza alla cute;

illumina il viso;

e migliora in modo significato l’aspetto generale della pelle, come se vivesse una seconda giovinezza.

Come si utilizza la crema viso antiage di Hada Labo Tokyo

Per utilizzare al meglio la crema viso antiage di Hada Labo Tokyo, quindi, dovrete applicare delicatamente il prodotto sulla pelle pulita, dopo la vostra consueta detersione e dopo aver applicato il tonico, la crema contorno occhi e il siero viso, sia su volto che sul collo. Ed eseguendo dei movimenti dal basso verso l’alto, come una sorta di auto massaggio dall’effetto lifting. Una crema viso da utilizzare sia durante la skincare della mattina che durante quella della sera, magari in aggiunta ad alti prodotti della stessa linea e interamente dedicati alla pelle over 40.

Una crema viso antiage che lascia la cute visibilmente più elastica, fresca e luminosa, pronta per affrontare la giornata con un aspetto radioso, disteso e ringiovanito e con un viso da far invidia a chiunque vi guardi. Un prodotto da provare e acquistare subito approfittando dell’offerta in corso e che segue a pieno un approccio che punta alla semplicità ma senza trascurare l’efficacia: garantire alla pelle massimo benessere con solo ciò che serve davvero. E i risultati si vedranno all’istante.

