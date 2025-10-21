Stanche del solito detergente viso? Questi dischetti alla curcuma e vitamina C sono la soluzione pratica e definitiva per la cura della pelle

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di nutrimento e bellezza con un solo gesto dalla doppia azione

Lo facciamo in tante, trovato un prodotto che ci pare funzionare si fa fatica a provarne altri. Ma quando si tratta di farlo con dei dischetti pratici e confortevoli, che oltre a detergete la pelle la esfoliano delicatamente rilasciando un boost di benefici che migliorano la salute e la bellezza della cute, allora vale la pena tentare. E attenzione, perché questi dischetti detergenti esistono e li trovate proprio ora in sconto su Amazon. Si tratta dei dischetti con curcuma e vitamina C di Plantifique, dei veri piccoli alleati per il benessere della pelle del viso, da portare ovunque con voi e che sostituiscono in modo ottimale il vostro classico detergente viso, ma con un’azione in più, possono anche agire da esfoliante.

Offerta Plantifique I dischetti detergenti sono il vostro alleato beauty

Cosa sono i dischetti detergenti di Plantifique

Dei comodi e praticissimi dischetti di cotone, come quelli che si usano normalmente per struccarsi, ma che sono imbevuti di ingredienti mirati e che agiscono a beneficio della pelle, con un concentrato di benefici che nutrono, detergono e rendono più bella ogni tipologia di pelle.

Un mix di curcuma, vitamina C, acido Kojico e Niacinamide, che agiscono sinergicamente per donare alla pelle la massima detersione e la cura necessaria per renderla sana, perfettamente pulita e bella.

Come agiscono e con quali benefici

Ma come agiscono questi dischetti detergenti dalle mille proprietà? Per prima cosa sappiate che questi piccoli alleati beauty svolgono una doppia azione, detergente ed esfoliante, a seconda del lato che andrete a utilizzare.

In più, questi dischetti hanno davvero un mix di ingredienti mirati, che agiscono per il benessere della pelle fin dal primo utilizzo. In linea generale, l’acido Kojico, la niacinamide e la Vitamina C aiutano a ridurre la visibilità e la presenza delle macchie scure sulla cute, mentre la Curcuma favorisce un tono della pelle più uniforme. Ma non solo. Presi singolarmente questi ingredienti svolgono tante altre azioni, che potete trovare tutte in questi dischetti detergenti.

La curcuma, infatti, agisce a protezione della pelle schermandola dai danni causati dai radicali liberi e dai raggi UV, prevenendo la formazione di macchie scure ma anche delle rughe. In più, grazie al suo potere illuminante e rigenerante, favorisce il rinnovamento dei tessuti cutanei e aiuta a mantenere la pelle più giovane, luminosa e protetta.

La vitamina C, poi, è un potente antiossidante che protegge la cute dai danni ambientali e stimola la produzione di collagene per migliorarne l’elasticità e la compattezza. In più aiutare a rafforzare la barriera cutanea e prevenire la perdita di idratazione.

L’acido Kojico, oltre al suo potere schiarente e anti macchie, svolge anche un’azione antinfiammatoria e antimicrobica, minimizzando il rischio di infezioni e/o eruzioni cutanee anche in caso di acne, ma svolge anche un’azione antiossidante, agendo in modo efficace contro i radicali liberi, la formazione delle rughe e gli effetti dannosi dei raggi UV.

Infine, La niacinamide, anche nota come vitamina B3, svolge una funzione seboregolatrice sulla pelle e che agisce anche come schiarente, andando a ridurre.

Offerta Plantifique I dischetti detergenti sono il vostro alleato beauty

Come si utilizzano i dischetti

Un vero concentrato di benefici ad azione immediata e facilissimi da utilizzare. Come detto, si tratta di dischetti dalla doppia azione, il lato ruvido rimuove impurità e cellule morte, mentre quello liscio deterge delicatamente la pelle. E per usarlo dovrete semplicemente prendere un dischetto imbevuto di questo mix di ingredienti miracolosi, e applicarlo sul viso, massaggiando delicatamente sulla pelle, prima dal lato esfoliante, se necessario, e poi da quello detergente, assicurando alla pella massima cura, benessere e un boost di benefici davvero impossibili da non desiderare.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram