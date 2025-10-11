Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Rughe del collo, i migliori prodotti per minimizzarle

Spesso al centro delle nostre attenzioni skincare c’è il viso, ma tendiamo a trascurare una zona altrettanto delicata e rivelatrice del tempo che passa: il collo e il décolleté. Sottile e costantemente esposta, la pelle di quest’area è una delle prime a mostrare i segni dell’invecchiamento. Dalle sottili “collane di Venere” alle rughe più profonde, scopriamo perché si formano e, soprattutto, come possiamo mantenere un collo tonico e levigato più a lungo.

Perché il collo invecchia (spesso prima del viso)

La pelle del collo ha caratteristiche specifiche che la rendono più vulnerabile. È più sottile, ha meno ghiandole sebacee rispetto al viso e, di conseguenza, tende a essere più secca e a perdere idratazione più facilmente. A questo si aggiungono due fattori principali che ne accelerano l’invecchiamento:

1. Invecchiamento intrinseco ed estrinseco: con il passare degli anni, la produzione naturale di collagene ed elastina, le proteine che fungono da impalcatura per la nostra pelle, diminuisce drasticamente. Questo porta a una perdita di tonicità e compattezza. A ciò si sommano i danni dei fattori esterni, primo fra tutti il sole. L’esposizione ai raggi UV senza un’adeguata protezione è la causa principale del foto-invecchiamento, che si manifesta con rughe, macchie e perdita di elasticità. Anche fumo, inquinamento e un’alimentazione poco equilibrata giocano un ruolo cruciale.

2. Il “tech neck”, il nemico moderno: passiamo ore con la testa china su smartphone, tablet e computer. Questa postura innaturale e prolungata non solo causa problemi muscolari, ma crea delle vere e proprie pieghe orizzontali sulla pelle del collo. Con il tempo, queste “rughe da smartphone” diventano permanenti, segnando la pelle anche in giovane età.

La skincare strategica: i prodotti e gli attivi must-have

Proprio come per il viso, anche il collo merita una routine di bellezza dedicata. Non è sufficiente “trascinare” la crema viso fino al décolleté; è importante utilizzare prodotti formulati con attivi specifici per le esigenze di questa zona.

Ecco quali sono gli ingredienti chiave da cercare e alcuni consigli per acquistare prodotti adatti alla cura del collo.

Peptidi: questi frammenti di proteine agiscono come messaggeri, stimolando i fibroblasti a produrre nuovo collagene ed elastina. Sono fondamentali per un’azione rassodante e liftante.

Retinolo (e derivati come il Palmitato di Retinile): re indiscusso dell’anti-age, il retinolo favorisce il rinnovamento cellulare, leviga la superficie della pelle e stimola la produzione di collagene, migliorando l’aspetto delle rughe esistenti.

ROC Wrinkle Correct Siero - Antirughe e Invecchiamento - Idratante Rassodante - Retinolo puro

Acido Ialuronico: Un super idratante in grado di trattenere grandi quantità d’acqua. Aiuta a rimpolpare la pelle dall’interno, donando turgore e minimizzando le linee sottili causate dalla disidratazione.

Face D Pure Plump Siero Viso e Collo Acido Ialuronico Effetto Rimpolpante Immediato

Antiossidanti (Vitamina C, Vitamina E, Tè Verde): proteggono la pelle dai danni dei radicali liberi causati da sole e inquinamento, prevenendo l’invecchiamento precoce e migliorando la luminosità dell’incarnato.

Ellbubb Siero vitamina C 20% ingredienti 100% naturali

I consigli in più che fanno la differenza

Oltre alla scelta degli attivi giusti, sono due le abitudini che possono davvero trasformare l’aspetto del tuo collo. La prima, non negoziabile, è quella di concludere sempre la tua routine mattutina con una generosa applicazione di protezione solare, con un SPF 30 o 50.

Offerta Isdin ULTRA ISDIN SPF 50+ AGE Repair 50 ML tripla azione anti-invecchiamento

Consideralo il gesto più importante in assoluto per schermare la pelle delicata di quest’area e prevenire attivamente la comparsa di nuove rughe e macchie. Il secondo segreto sta tutto nel modo in cui applichi i tuoi trattamenti: dimentica la fretta e trasforma questo momento in un piccolo rituale. Esegui sempre un massaggio con movimenti che vanno dal basso verso l’alto, partendo dal décolleté per risalire fino alla linea della mandibola. Questo semplice gesto non solo contrasta la forza di gravità, ma stimola anche il microcircolo, rendendo la pelle più ricettiva e vitale

